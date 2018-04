Sucedió en la madrugada del martes al miércoles. Concretamente, a las 02:00 horas. Todo estaba preparado, no había tiempo para pensar. Un equipo del ejército del aire, tenía que trasladar de Mallorca a Madrid a un bebé en estado crítico. La patología del bebé, de 14 meses, exigía una evacuación muy compleja, debido a su gravedad. Presentaba una enfermedad pulmonar severa. Por ello, médicos del Hospital Universitario Son Espases contactaron con el equipo médico del Hospital 12 de octubre, para realizarle un ECMO, técnica muy compleja de la que son pioneros en el hospital madrileño. De esta manera se le sustituían los pulmones y el corazón en la oxigenación de la sangre. Todo estaba milimétricamente medido y por fortuna, todo salió a la perfección.

"Cuando entró el bebé en el avión, fuimos conscientes de la importancia de la misión"

En 'La Tarde' hemos hablado con la comandante María Jesús Chillon Martín, con la capitán Raquel Seguido Chacón y el capitán Juan Pedro Sobrino, encargados de trasladar en el avión C-295 al paciente. La misión tenía una dificultad máxima, ya que era la primera vez que se hacía un traslado de este tipo, en el que se coordinan dos hospitales: "Para uno es una misión más, pero cuando entró el bebé en el avión, fuimos conscientes de la importancia de la misión. Era muy importante que el pequeño pudiera evaluar favorablemente al llegar a Madrid" explicaba Juan Pedro.

La misión se inició por la mañana, al recibir el primer preaviso: "A última hora de la mañana nos dan un preaviso. Después, como a las 15:30 horas, es cuando me avisan de que hay que salir en poco tiempo. Entonces nos dedicamos a medicalizar el avión con todos los dispositivos que hacen falta, para traerlo en las mejores condiciones" explica María Jesús. El problema es que cada evacuación es particular, y para esta no tenían toda la información: "Más o menos sabíamos que equipos traían ellos, y cual tendríamos que tener nosotros. Es la primera vez que hacemos una colaboración tan estrecha, nosotros trabajamos siempre con nuestro equipo" comenta Raquel Seguido.

Finalmente, la evacuación fue perfecta, y llegó al Hospital 12 de octubre, donde le atiende entre otros doctores, la intensivista Silvia Belda: "El niño tiene una neumonía y se complica con un derrame, y por eso le hacen un neumotórax. Por un lado, necesita mucha ayuda para respirar, pero por otro lado el respirador le hace daño. Entonces al no ser suficiente, entramos nosotros con la técnica ECMO, en la que somos pioneros".