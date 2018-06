Ávila se convierte en la primera ciudad "ciberexperta" en España

Son chicos y chicas de 11 y 12 años que han aprendido a utilizar las redes sociales. Estas se han convertido en un peligro hoy en día para los más jóvenes. Raro es el niño que con 12 años no tiene móvil, o no tiene perfil en las redes sociales. Y es que la mayoría de niños no son conscientes de los riesgos, y las consecuencias se subir fotos o publicar comentarios en sus perfiles.

"Lo que les pedimos es que sean cibervoluntarios, que se conviertan en nuestros ojos en la red"

José Antonio Coelo, portavoz de la Policía de Ávila, ha sido uno de los encargados de implantar las charlas: "La experiencia ha sido magnífica. Hemos aprendido tanto o más que ellos con nosotros, y el resultado global ha sudo buenísimo. Este programa se desarrolla a nivel nacional, y los contenidos con mucha precaución. A partir de Secundaria hace que tengamos conviviendo juntos a niños con edades muy dispares y eso les acerca a nuevas ocurrencias".

Otro de los grandes retos a los que se enfrenta la Policía es implantar estos cursos en profesores y padres: "Los niños saben mucho más que nosotros, el problema es que lo que saben, mal utilizado, les puede ocasionar problemas".

ESCUCHA AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA | José Antonio Coelo en 'La Tarde'

Al finalizar dicho curso, los alumnos han recibido un título por parte de la policía que les convierte en "ciberexpertos": "Les hace sentirse parte de la institución policial. Les explicamos esos riesgos que ya conocen, lo tienen claro, pero lo que les pedimos es que sean cibervoluntarios, que se conviertan en nuestros ojos en la red, y la policía necesita que haya gente que le ponga en alerta, y eso les anima a llamarnos y avisarnos".