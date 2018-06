La crueldad del asesinato de la pequeña Laila

Laila de 13 años se unió el lunes a la larga lista de niños asesinados. Fue en Villanueva y Geltrú, Barcelona. Y la semana anterior se había conocido que Dominique de 8 años había muerto en Elda, Alicante, el agosto pasado, a manos de su padre de acogida. Tanto Leila como Dominique tenían autismo.

En el caso de Leila el detenido es un vecino de los abuelos, con los que la chica merendaba cada día después del colegio. Lo más probable, es que este hombre conociera las rutinas de la chica. Los Mossos, que son los encargados de llevar la investigación, advirtieron que su perfil no es el de un depredador sexual.

Los hechos se desarrollan de la siguiente manera: El padre va a casa de sus abuelos, y llama a Laila cuando llega. En concreto la pequeña tiene que bajar dos pisos para salir a la calle, y no llega a salir. El padre se queda sorprendido, sube al piso, y los abuelos le dicen que ya ha salido. Y ahí entra la especulación, no saben si ha salido del edificio o no. Los tíos de la pequeña se unen a la búsqueda y empiezan a preguntar puerta por puerta. Llaman a la casa del vecino sospechoso, que les recibe en toalla, recién duchado, pero queda una sensación de que algo puede estar pasando. Dos tíos de Laila vuelven a llamar a su puerta minutos después. Ahora está vestido, y le dice preguntan directamente: "¿Dónde está Laila?", y el contesta de forma incongruente, gritan "¡Laila, Laila!". Se comienzan a cansar, y deciden tirar la puerta abajo, entran y comienzan a buscar. Se encuentran que una de las puertas está cerrada, abren la puerta y ven un colchón que está no está donde debería, lo levantan y encuentran a Laila. Es un móvil sexual. Los primeros indicios ya lo confirman. La niña se resiste, la asfixia, y le cose el cuerpo a puñaladas.

ESCUCHA AQUÍ EL AUDIO COMPLETO

Las personas que han trabajado con él, dicen que había tenido algún negocio en China. Laila había sido adoptada hace tiempo, y efectivamente les causó una sorpresa tremenda porque este tipo no tiene el perfil de un agresor sexual. Lo único que se sabe es que es un gran consumidor de cocaína.