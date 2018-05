Trump y el pacto nuclear, lo más leído en cope.es durante la semana

1. Trump rompe el acuerdo nuclear con Irán por ser un "Estado terrorista"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que retirará a su país del acuerdo nuclear con Irán de 2015 y volverá a imponer las sanciones levantadas bajo el pacto, al considerar que hay "pruebas" de que Teherán mintió cuando dijo que su programa atómico tenía fines pacíficos.

2. El Barcelona ya le ha comunicado al Atlético de Madrid que pagará la claúsula de Griezmann

El FC Barcelona ya le ha comunicado al Atlético de Madrid que va a pagar la cláusula de rescisión de Antoine Griezmann. Y el Atlético de Madrid ya sabe que su futbolista se irá al finalizar la presente temporada, según informó este martes Helena Condis.

3. Nadal: "Hay un problema en esta sociedad y es si eres de un equipo parece que tienes que ser anti del otro; hay demasiada hipocresía"

El hecho de que Rafael Nadal se pusiera la camiseta del Atlético de Madrid este jueves durante el partido contra el Arsenal de la Liga Europa, causó revuelo al ser el tenista un declarado madridista. El balear explicó que se la puso porque se la regaló el presidente del club Enrique Cerezo, y añadió que en el fútbol "hay mucha hipocresía".

4. "Puigdemont ha convertido Cataluña en una charca. A los catalanes les da igual"

"Hoy hay informe del Consejo de Estado, lo recurre al Constitucional, esa ley se anula, con lo cual la presidencia de Puigdemont no puede ser efectiva a no ser que quieran meter en la cárcel a más gente. ¿Pero esto no le suena usted a haberlo vivido ya antes? Sí, sí, claro, pero a esta gente le da igual porque vive de eso. Vive de ese cuento. Del agua estancada, de la charca, porque eso es una charca con moscas y mosquitos, lagartos, culebras, sapos, renacuajos... Con todo. Y la charca no se vacía porque el tapón está puesto, y el tapón es Puigdemont, y porque vive precisamente de eso. Y no quiere que haya otro presidente porque cuando haya otro presidente, o bien él pasa a ser el jarrón chino en la estantería, que es lo que quiere Esquerra que está de Puigdemont ya que no puede más, o bien consigue que haya un presidente lo suficientemente títere como para que parezca que gobierna él desde fuera". Esto es lo que decía Carlos Herrera en su monólogo del 7 de mayo a las 8 de la mañana.

5. La carta a José María Íñigo de su hija Piluca: "Con que no era nada..."

La carta que Pilar Íñigo, Piluca, leyó durante el funeral de su padre, José María Íñigo, en una ceremonia íntima y sencilla este domingo. En el texto, Piluca Íñigo pide convertir la tristeza en alegría dada "la ola de cariño" recibida por la familia tras la muerte del periodista.