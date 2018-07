¿Qué éxito deportivo celebró España en el verano de 1964?

El verano de 1964 fue el primero que vivieron los golifistas José María Olazábal y Miguel Ángel Jiménez, que igual nació con el puro en la boca, o el primero que vivió alguien que ha cambiado nuestra forma de consumir en nuestros días, el fundador de Amazon, Jeff Bezzos, o el primero de Bebeto, que años más tarde llevaría la algarabía a la afición del Deportivo de la Coruña, o el primero de Cristina Ortiz Rodríguez, que seguramente no sepáis quién es, pero si os digo que es La Veneno.

También llegó al mundo, pero ya con la canícula castigándonos a mitad del mes de julio, don Miguel Induráin. Luego, algunas velas las soplaría vestido de amarillo. No se visitió de amarillo, pero casi, ese mismo verano Federico Martín Bahamontes, que se subiría al terce escalón del podium del Tour de Francia. El rey de París ese verano sería Jacques Anquetil, que sumaba la cuarta ronda gala a su palmarés.

El mundo del deporte, el verano lo estrenó en España, nada más y nada menos con el primer título de la selección española de fútbol. Marcelino marcaría de cabeza el gol de la victoria contra la URSS.

La banda sonora de aquel verano llegaba de Liverpool, porque el 64 fue el año en que los Beatles alcanzaron el número uno en ventas en Estados Unidos con el álbum I Want to Hold Your Hand. En España, en las listas de éxito se colaba el Twist and shout.

En este verano es la primera vez que vimos imágenes reales de la Luna. El 31 de julio, la sonda Ranger 7 envía las primeras fotografías cercanas de la Luna (las imágenes son mil veces más claras que cualquiera sacada con un telescopio terrestre).

CADENA PERPETUA PARA MANDELA

El 12 de junio de 1964, la figura de quien más tarde sería un icono mundial empezaría crecer. Nelson Mandela era ese día condenado a cadena perpetua por ser un violento saboteador con ideas comunistas, según la justicia sudafricana. 28 años permanecería Mandela entre rejas.

Y junto al fenómeno naciente de Mandela, en Estados Unidos, el presidente Johnson firmaba en Estados Unidos el fin del apartheid.

Pero esa no sería la única decisión que tomó Johnson ese verano. En respuesta al ataque contra dos naves norteamericanas en Vietnam del Norte en el Golfo de Tonkín, el presidente de los Estados Unidos ordenó el bombardeo masivo de algunos puntos estratégicos de la zona.

Y mientras en el exterior se bombardeaban, en España se cumplían 25 veranos consecutivos que los españoles vivían bajo la dictadura de Franco, ‘25 años de paz’ como los bautizó el régimen.

En ese verano, con su política de inauguraciones, el dictador inauguraba el Centro Hospitalario de la Paz, en Madrid, y los nuevos estudios de Radio Televisión Española en Prado del Rey.

Una televisión Española en las que ya empezaban a brillar grandes reporteros de la historia del periodismo español, en el programa A toda plana, en el que reportajeaban Enrique Meneses, Manuel Martin Ferrand, Miguel de la Quadra Salcedo o Félix Rodríguez de la Fuente.

Un régimen por el que se colaron las minifaldas, que empezaban a configurar la estampa habitual del estío en España.

Esas mujeres que llevaban minifalda, aspiraban ser ‘Reinas por un día’, porque ese era el objetivo que tenía el programa bajo el mismo nombre. En Reina por un día, presentado por José Luis Barcelona y Mario Cabré, se buscaba realizar los sueños de las mujeres de la España de los años 60. Las que aspiraban a ser nombradas "reina por un día", tenían que mandar un escrito a la redacción de RTVE detallando sus sueños.

Y además de imponer coronas a las reinas por un día, la televisión también vendía. Vino de Jerez, Cerveza Skol, pastillas Okal para el dolor de cabeza o frigoríficos, necesarios para el verano.

En la música española, en el verano de 1964 sonaba por primera vez ‘Oh Carol’, uno de los grandes clásicos del ‘Dúo Dinámico’.

También nacían Los Brincos, con su ‘Sorbito de Champán’ o ‘Flamenco’

Pero unos empiezan y otros acaban, o bien dicho, cambian de ciclo. Porque ese sería el último verano de Mike Ríos. A partir de 1965, el que ha convertido en el ‘Rey del Rock’ español, pasó a llamarse Miguel Ríos.

Pero eso será otro capítulo.