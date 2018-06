La pulla de Santamaría a Margallo, lo más leído de la semana

Soraya Sáenz de Santamaría ha visitado este jueves el programa 'Herrera en COPE'. La entrevista ha dejado también un momento muy anecdótico. En el minuto final, Carlos Herrera le ha preguntado por su relación con Margallo, otro de los candidatos a liderar el PP tras el Congreso Extraordinario de julio y con quien la exvicepresidenta mantiene una complicada relación personal. "Me puede contestar con una onomatopeya si quiere. ¿Qué le ha pasado con Margallo?", le ha preguntado Herrera.

Tras unos segundos de silencio, Santamaría le ha dicho a Herrera: "¿Usted conoce a José Manuel García-Margallo?". A lo que el comunicador ha respondido: "Tengo el gusto". "Pues ya está", se ha limitado a decir Santamaría ante el asombro y la sonrisa de los tertulianos del programa.

Herrera se ha puesto de ejemplo. "Hace muchos años yo presenté unos premios y el galardón al empresario del año se lo dimos a un narcotraficante del Campo de Gibraltar que creo que ahora lleva en la cárcel no sé cuánto tiempo. Y ahí está la foto. Bueno, pues esas cosas pasan en la vida, ¿no?", dice Herrera.

Carlos Herrera nos descubre la otra Cataluña. Esa que no acapara titulares, que no abre informativos. La Cataluña cotidiana. La Cataluña de la gente. El comunicador ha grabado un vídeo exclusiva para COPE.es durante su descanso de domingo para ofrecernos una imagen muy certera y real de lo que pasa en esta región.

El argentino dijo que "cuando se habla de cracks, se dice que Ramos es un crack. Y no. Un crack es Godín, que te defiende, te manda, te hace un gol..."El defensa del Madrid, mientras, le dejó este mensaje: "Maradona era un crack, pero en Argentina saben que está a años luz del mejor jugador argentino de la historia, que para mí es Leo Messi". A esto Sergio Ramos respondió "Respeto a Maradona porque es un grande. A mi me parece un crack, pero también te digo que el fútbol argentino sabe que Maradona está a años luz del número uno que es Messi".

Carlos Queiroz, seleccionador de Irán, elogió la imagen dejada por sus jugadores ante España y pese a que se mostró a favor del uso del VAR, aseguró que sin él tendrían "un puntito más" porque el colegiado no les habría anulado el tanto del empate. "El VAR para mí va un poco tarde y es una pena que no haya llegado en Sudáfrica para anular el gol de Villa ante Portugal. Está de lado de España. Cuando marca en fuera de juego no hay VAR y si lo hacemos nosotros sí lo hay", aseguró en rueda de prensa.