El primer mes de Sánchez y el futuro de Cristiano, lo más leído de la semana

1. Esto es lo que opina Herrera sobre el primer mes de Sánchez en el Gobierno

Un gobierno que se sostiene en 84 diputados difícilmente puede tener una inciativa legislativa importante. Puede intentar emocionar a los suyos mediante gestualidad y hasta ahora todo lo que ha hecho ha sido eso.

2. El Real Madrid le subió el sueldo a Cristiano antes del Mundial a 30 millones de euros netos anuales y sigue costando 1.000 'kilos'

Según ha contado Paco González en el Especial Mundial de la Cadena COPE, el Real Madrid llegó a un acuerdo con Cristiano Ronaldo antes del Mundial para subirle el sueldo a 30 millones de euros netos anuales manteniendo la duración de su contrato. Este pacto invalidaba el anterior que hacía que la cláusula de rescisión del luso fuera de 100 millones de euros por lo que la salida de Cristiano sigue fijada en 1.000 kilos. A esa cantidad se remite el Real Madrid para dejarle salir salvo que el propio futbolista pida públicamente su marcha, único caso en el que el club estaría dispuesto a negociar.

3. Irene Montero da a luz a los seis meses de embarazo

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha dado a luz sobre las nueve de este martes en un hospital público madrileño en el que permanece ingresada.

A esta hora Irene Montero se encuentra bien, según han informado a Efe fuentes cercanas a Montero, que confirman que los bebes, que han nacido con seis meses de gestación, "están en observación".

El pasado mes de marzo, Irene Montero y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, anunciaron que serían padres de mellizos este próximo otoño.

4. #TertuliónTJCope: El análisis de la eliminación de España del Mundial de Rusia: causas, consecuencias y culpables

Con Paco González, Manolo Lama, Tomás Guasch, Miguel Rico, Jorge Bustos, Roberto Palomar y David Albelda.

5. Suárez: "Por más que diga Griezmann que es medio uruguayo, es francés y no sabe lo que es el sentimiento uruguayo"

Cuestionado por Neymar y las críticas que recibe por simular supuestamente faltas, dijo que el brasileño es un futbolista espectacular y recordó que los árbitros y las cámaras están para juzgar los lances del juego: "Siempre se le va a criticar por esto o por lo otro. Hay gente a la que le gusta más o menos, pero no me fijo en si le dan o no".