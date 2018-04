William y Harry, ¿dos hermanos bien avenidos?

Sí, William y Harry (Guillermo y Enrique) son dos hermanos muy bien avenidos. De hecho uno y otro suelen hacer sacrificios, ahora diríamos concesiones, en favor del otro. Es al parecer lo que habría hecho el hermano pequeño, Harry por su hermano mayor, William cuando se comprometió con Kate Middleton: cederle el anillo de compromiso de su madre, Lady Di.

Después de la muerte de Diana de Gales, en 1997, a los pequeños príncipes les dejaron elegir un "recuerdo" de sus pertenencias según podemos leer en Mirror , "William eligió el reloj Cartier de su madre, y Harry eligió su anillo de compromiso de zafiro y diamantes". Harry tenía solo 12 años cuando eligió mantener el anillo de compromiso de su madre. Pero como William fue el primero en comprometerse, se lo cedió para que su hermano mayor se lo ofreciera a su novia, Kate Middleton.

A esto se une que Harry aceptó ser padrino de su hermano sin dudarlo, por ello, ahora no podía ser de otra forma y el duque de Cambridge ejercerá como padrino de su hermano el próximo 19 de mayo cuando una su vida a la de la ya exactriz , Megan Markle.

Prince Harry has asked his brother The Duke of Cambridge to be his Best Man at his wedding to Ms. Meghan Markle. pic.twitter.com/7TvZ2VlEk2