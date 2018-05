Viajar por todo el mundo cobrando más de 3.500 euros

La compañía aérea islandesa Wow Air permitirá cumplir un sueño a los amantes de los viajes, porque está ofertando un empleo que consiste en viajar por todo el mundo entre junio y agosto cobrando 3.600 euros al mes. La única condición que se pide es trasladar la recidencia a Reykjavik durante ese tiempo para ir donde te mande la compañía y contar sus viajes a través de las redes sociales.

Wow Air seleccionará de todos los candidatos a dos amigos que estén dispuestos a cumplir las condiciones y se hará cargo de gastos de desplazamientos, manutención y vivienda, con un alojamiento en el centro de la capital de Islandia.

Now hiring for the world’s best summer job! ☀ Get paid to move to Iceland and travel the world creating travel content this summer ✈�� Show us what you got in your hometown and apply here �� https://t.co/jZdVcSZ3PN#wowtravelguide pic.twitter.com/CWU21dnrko