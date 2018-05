Ventajas e inconvenientes de alquilar un piso por Airbnb

Llega la temporada estival y el alquiler vacacional se dispara. Es el momento de elegir la mejor opción para reservar el lugar idóneo para nuestros días de descanso y disfrute. La plataforma digital de pisos de alquiler Airbnb lanza este 1 de junio una nueva herramienta para combatir los pisos sin licencia y pedirá a los anunciantes un consentimiento para que datos como su nombre, dirección y DNI puedan ser compartidos con el Ayuntamiento de Barcelona y otras autoridades locales y regionales.

Los nuevos anfitriones de Airbnb deberán indicar, antes de poder compartir su alojamiento, si éste debe estar registrado por ley, y se les recordará cuál es la normativa local sobre turismo, remitiéndoles a las preguntas frecuentes sobre qué dice la ley al respecto.

Con esta iniciativa, Airbnb busca "verificar de una forma más fácil que los alojamientos cumplen con la ley y ayudar a eliminar potenciales malos actores". La plataforma ha retirado hasta 2.500 anuncios de pisos turísticos en nuestro país el pasado año.





¿Por qué prefieren los propietarios este método de alquiler?

Jerónimo fue usuario de la plataforma en calidad de propietario durante años anteriores. Tiene una vivienda de estas características en Torremolinos (Málaga); y reconoce a COPE que desde el momento en el que conoció la plataforma, dejó de utilizar el método tradicional de alquiler a través de agencia. “No me gustó alquilar con agencias, pero sí lo hice a través de Fotocasa o Idealista. Decidí probar durante un año alquilar con Airbnb porque a priori me parecía muy cómodo tanto para los inquilinos como para los propietarios, pero realmente, mi experiencia ha sido agridulce, porque no fue todo lo positiva que yo pensaba.

"Con esta aplicación se llega a millones de viajeros y tu vivienda la ve muchísima gente"

“He de reconocer que con esta aplicación se llega a millones de viajeros y tu vivienda la ve muchísima gente, eso me motivó a utilizar Airbnb”, destaca el ex anfitrión de la plataforma.





¿Qué ventajas tiene Airbnb?

-Con Airbnb, al ser una plataforma muy conocida en este momento, se tiene mayor alcance, es decir, se llega a más viajeros.

-Reservar a través de esta plataforma es más económico que si lo hacemos a través de un hotel.

-Encontramos múltiples opciones de alojamientos, desde pisos pequeños y acogedores, hasta casas de varias plantas y amplios metros de terreno aprovechable.

-El contacto directo con los anfitriones, hace a esta plataforma especial y potenciadora del trato cercano entre cliente y propietario.





¿Qué inconvenientes tiene Airbnb?

-El principal inconveniente que tiene Airbnb es que cuando surge algún problema en alguna reserva o pago, “resulta muy complicado contactar con ellos. No dan respuesta al anfitrión ni a la persona que se aloja”. Jerónimo tuvo un problema de estas características con la plataforma y eso fue el detonante que le invitó a dejar de ofrecer su inmueble a través de Airbnb.

“Mandaba mails y no obtenía respuesta. El problema lo tuvo una inquilina a la que le cobraron dos veces el mismo alquiler, y para poder cobrar su dinero tardó más de cuatro meses. Esto hizo que perdiera la confianza y la seguridad”, añade el propietario.

-Airbnb no te ofrece un trato profesional como te ofrecería un hotel. Además es importante tener en cuenta que para acceder a las viviendas hay que pactar la hora de llegada y de salida con el propietario. Sobre todo por el tema de las llaves.

-Otro de los inconvenientes de reservar una vivienda, es que la comida la tenemos que preparar o comprar por nuestra cuenta, a diferencia de si nos hospedamos en un hotel, donde incluso pueden traérnosla a la habitación.

"Te facilitan todo para que pongas tu piso en el anuncio, pero luego se desentienden"

-La plataforma tiene su sede en España en Barcelona, y según reclama Jerónimo, “firmas un contrato de acuerdo a la legislación vigente en cada país. Ellos cuando tienes un problema, no te aclaran absolutamente nada y no te facilitan nada. Te facilitan todo para que pongas tu piso en el anuncio, pero luego se desentienden”.

“Para mí no es una página segura, ni para el inquilino, ni para el anfritrión. No existe apenas atención al cliente”, resalta Jerónimo. “Afortunadamente yo no he tenido ningún problema con los inquilinos, ni por tema fiesta, ni ruidos, ni vandalismo. Pero no he quedado contento”, recuerda.

¿Cómo se declara a Hacienda?

Lo que parecería un trámite sencillo, con facturas de alquiler por la plataforma y demás documentos; según Jerónimo, no es así. “no te explican nada. Ese es otro problema. Te haces anfitrión y nadie te explica cómo declarar. Es obligatorio porque si no lo haces, Airbnb notifica las operaciones y por tanto queda reflejado”.

"Yo lo tengo claro, no voy a volver a trabajar con Airbnb"

“Cobran un porcentaje al anfitrión y al inquilino. Te envían un manual de su consultora y recomendando que recurra a un asesor financiero. Yo lo pedí en diciembre y me lo han enviado a final de marzo, y eso que lo he pedido innumerables veces”, reconoce Jerónimo.

Airbnb manda un informe en el que cual ponen el tiempo en el que ha estado alquilado en cada ocasión, pero no envían el total de los cobros de cada hospedaje; “y eso es realmente necesario para declararlo”, reclama.



Jerónimo concluye tajantemente, “yo lo tengo claro, no voy a volver a trabajar con Airbnb”.