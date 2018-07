Vall d'Hebron y Fundació Daniel Bravo abren una Unidad de Fibrosis Quística

El Hospital universitario de Vall d'Hebron y la Fundació Daniel Bravo Andreu han abierto la primera Unidad de Fibrosis Quística de Europa, que cuenta con dos pasillos de consultas para niños y adultos para reducir el riesgo de infecciones y mejorar el bienestar de los pacientes.

Según ha informado el centro sanitario barcelonés, "el paciente, sea adulto o pediátrico, llega a su consulta y ya no se mueve de ésta" y "para evitar infecciones cruzadas, los diferentes especialistas van cambiando de consulta, y así los pacientes no coinciden en pasillos, puertas de las consultas, etc".

Este proyecto ha sido posible gracias a la donación de 2,3 millones de euros de la Fundació Privada Daniel Bravo Andreu.

La fibrosis quística es una enfermedad genética que afecta a los pulmones, el aparato digestivo y otros órganos del cuerpo, en concreto, ataca a las células que producen el moco, el sudor y las enzimas digestivas.

Los síntomas más frecuentes en los niños pequeños son las deposiciones grasas, el retraso de peso y las bronquitis e infecciones respiratorias de repetición, mientras que en los niños mayores y adultos acostumbran a aparecer sinusitis, diabetes, pancreatitis o problemas de fertilidad.

Se trata de una enfermedad grave y crónica, que puede poner en riesgo la vida de los pacientes y reduce su calidad de vida. EFE.