Uno de cada 10 alumnos es víctima de acoso escolar, según Save the Children

La ONG Save the Children y la asociación SEER han presentado hoy en Barcelona los resultados del programa piloto 'Yo a esto no juego', en el que afirman que el 9 % de los estudiantes españoles de entre 12 y 16 años son víctimas de acoso escolar y el 7 %, de acoso escolar cibernético.

Con motivo del Día Mundial contra el Acoso Escolar, ambas instituciones han presentado el programa piloto que han llevado a cabo durante un año y en el que han participado más de un millar de alumnos de diez centros de la demarcación de Barcelona y un centenar de profesores, centrado principalmente en la prevención de esta problemática.

Los datos, que según ha afirmado la responsable de Políticas de Infancia de Save the Children, Emilie Rivas, son extrapolables al conjunto de España, alertan que en Cataluña 16.000 adolescentes (un 9 %) aseguran haber sufrido acoso escolar durante los últimos dos meses y 12.500 -un 7 %- se consideran víctimas de ciberacoso en redes sociales.

Las encuestas que se llevaron a cabo también alertan de que siete de cada diez adolescentes reconocen haber recibido insultos y que el 27,4 % asegura que han sido frecuentes; que el 34,5 % de los adolescentes dice que ha sufrido golpes y que el 8,4 % afirma que los ha sufrido asíduamente.

Rivas ha explicado que el tipo de conductas más recurrentes son los insultos, las amenazas, las agresiones físicas, el robo, la exclusión social y los rumores, por lo que ha querido dejar claro que el acoso escolar "no es un juego, es violencia".

Además, el programa piloto ha servido para que los niños y niñas de estos diez centros participasen en talleres de educación emocional que sirvieran para prevenir el acoso escolar.

"Recuerdo que me sorprendió que los compañeros dijeran cosas positivas sobre mí. No me lo podía imaginar. Estuve muy contento y me hizo sentir más seguro. En nuestra clase ahora hay más unión y hemos fortalecido el vínculo entre nosotros", ha explicado uno de los niños participantes en las dinámicas que organizó la asociación.

Asimismo, 125 profesionales de los Equipos de Asesoramiento Pedagógico (EAP) han acompañado y asesorado a las escuelas en la aplicación de un protocolo integral en materia de prevención, detección y actuación "adaptado a la realidad de cada centro".

Por su parte, un centenar de maestros de educación primaria y secundaria han recibido formación en metodologías de educación emocional y comunicación no violenta y cuarenta profesionales de los servicios sociales y miembros de la Guardia Urbana también han sido formados.

Además, Save the Children ha pedido que se apruebe urgentemente una ley de erradicación de cualquier tipo de violencia que sufren en la infancia, por lo que ya ha iniciado una campaña de recogida de firmas al respecto.