Una mujer sufre un embargo judicial por no poder devolver un préstamo universitario

Un juzgado de primera instancia de Madrid ha embargado a una mujer por no devolver un Préstamo Renta Universidad -una línea de crédito del Instituto de Crédito Oficial para estudios universitarios de posgrado-, el primer caso de embargo judicial de estos préstamos tras la demanda de una entidad financiera. Así, el juzgado de primera instancia número 60 de Madrid ha fallado a favor de Unicaja, que reclamaba a una mujer la devolución de un préstamo de 14.427,73 euros y otros 4.328 euros en concepto de intereses y costas, según el auto al que ha tenido acceso Efe.

En 2007, el Ejecutivo socialista puso en marcha el llamado "Préstamos Renta Universidad", una línea de crédito del ICO para financiar estudios de posgrado. Al principio, partió de un interés cero y con la posibilidad de prorrogar su amortización si no se superaba una renta anual de 22.000 euros, pero sus condiciones se fueron endureciendo. Según la Asociación de Afectados por el Préstamo Renta Universidad, entre 2007 y 2011 se concedieron 10.000 de estos créditos que, con la llegada de la crisis, muchos no han podido devolver. "Los bancos colaboradores han comenzado a reclamar a miles de jóvenes la devolución del dinero y el cobro de comisiones e intereses de demora, e incluso los están incorporando en ficheros de morosidad", indica la Asociación en un comunicado. En el auto, el juzgado establecía que, de no hacer frente al pago, se procedería a embargar a la mujer, algo que ya ha sucedido.

La Asociación de Afectados por el Préstamo Renta Universidad, que se ha personado en esta causa, ha solicitado hoy la nulidad de las resoluciones del juzgado madrileño. En declaraciones a Efe, el abogado y portavoz de la asociación, Miguel Ángel Llamas, ha asegurado que una entidad bancaria no puede lograr que se embargue a una persona por "un sistema de préstamos que es público". "Son préstamos concedidos por el Ministerio de Educación y los bancos tienen un rol meramente colaborador, el dinero era facilitado por el Instituto de Crédito Oficial (...). Unicaja no ha pagado un duro por esto, tiene un convenio de colaboración con el ICO", ha insistido Llamas. "Se trata de un error que nosotros confiamos plenamente que el juzgado rectifique", ha destacado.

Sin embargo, fuentes del Ministerio de Educación han subrayado a Efe que los citados préstamos los concedían las entidades bancarias y no Educación, "eran acuerdos que los estudiantes firmaban con las entidades bancarias". Las mismas fuentes han añadido que el Ejecutivo popular "eliminó estos préstamos en el minuto uno porque consideró que eran una trampa para los estudiantes".

La Asociación de Afectados por el Préstamo Renta Universidad ha solicitado una reunión urgente con el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, a fin de "solucionar la problemática y evitar la judicialización" del resto de casos de estudiantes que no han podido hacer frente a la devolución de estos créditos.