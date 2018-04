Una carta criticando a los niños malcriados colgada en un ambulatorio se hace viral

"Sí, señores, así es!!! Niñatos de 10 años con móviles de 600 pavos, crías de 15 con extensiones de pelo de 500 euros, imberbes de 18 con cochazos de 24.000 euros, gafas de sol de 300 pavos, pantalones de 200 euros, zapatillas de 150 euros, estudiantes que se pagan unos viajes al extranjero por 1.500 pavos a países donde sus padres no irán jamás en la vida, y mientras los padres o sin trabajo o con trabajos con sueldos de mierda, con la misma ropa año tras año, sin ir de vacaciones y con coches de hace 20n años.... a mi no me vale eso de "le doy a mi hijo todo lo que yo no he tenido". A mi me vale lo de "cuando seas padre comerás huevps". Les damos la libertad de decidir que no tuvimos y muchas más cosas que nosotros sólo pudimos soñar. Esa es la buena educación. Lo demás es malcriarlos... y deformar la realidad de sus vidas, ya que vivirán más acomodados de niños que de adultos. Dale a tus niños amor, cariño, educación, respeto y sabiduría, lo demás lo conseguirán por sú mismos...".

Esta carta en un centro de salud de Seixo, en Marín, Galicia, se ha hecho viral y ya ha sido compartida por más de 94.200 personas en Facebook desde que la colgara en su muro de esta red social Erun Pazos el pasado 10 de abril acompañada del comentario: "Esta es la realidad... Esperando en la consulta del médico me encuentro con esta reflexión".

Además, la publicación ha generado más de 4.500 comentarios hasta el día de hoy. En ellos, se ha generado un debate entorno a la situación de la juventud en la actualidad.