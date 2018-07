De turismo por Santiago de Compostela

1.CATEDRAL

En 2013 se iniciaron las obras de restauración del templo y desde entonces, sobre todo la fachada, ha estado cubierto de andamios en distintas fases. En estos momentos los trabajos empiezan a dar ya su fruto y la seo compostelana se despereza bajo las lonas y estructuras metálicas. Desde la plaza del Obradoiro, este verano ofrece ya una imagen completamente renovada y además, hacia finales de julio está previsto que se pueda disfrutar también del Pórtico de la Gloria. Ha estado oculto tras los andamios durante casi 10 años, pero ha valido la pena porque la intervención ha permitido recuperar una parte importante de los colores que iluminaron originalmente la obra cumbre del Maestro Mateo.



Aunque los trabajos de rehabilitación continúan tanto dentro como fuera de la basílica, se mantendrá abierta al público y como siempre, con acceso gratuito todos los días de 7 a 21 horas. Sí es necesario pagar para visitar otros espacios anexos: los precios varían según las distintas posibilidades.

I. Museo Catedral (Colección permanente+Cubiertas)

General:15 € / Reducida: 12 €

II. Colección permanente

General: 6 € / Reducida: 4 €

III. Visitas temáticas

Cubiertas de la Catedral – General: 12 € / Reducida: 10 € (incluye visita libre a Colección permanente)

Tribuna de la Catedral- General: 12 € / Reducida: 10 € (incluye visita libre a Colección permanente)

Excavaciones arqueológicas – General: 12 € / Reducida: 10 € (incluye visita libre a Colección permanente)

*Tarifa reducida: estudiantes, parados, jubilados y peregrinos. Tarifas especiales para grupos.

Todas las modalidades de visita incluyen el acceso libre a exposiciones temporales en el Palacio de Gelmírez y a los centros integrados en el proyecto Compostela Sacra.

Teléfono del Museo: 981.56 93 27



2. MONASTERIO DE SAN MARTIÑO PINARIO

Junto a la Catedral, constituye el principal conjunto del Barroco Gallego. Fue fundado por un grupo de benedictinos poco después del descubrimiento de los restos del Apóstol, pero se desarrolló principalmente a partir de 1494. Con sus más de 20.000 metros cuadrados, es uno de los monasterios más grandes de España. La iglesia alberga joyas como un retablo de Casas y Novoa o una sillería de coro realizada en nogal por Mateo de Prado.

Además, el espacio cultural de San Martiño Pinario es escenario de una amplia actividad: hasta septiembre acoge la exposición “Gaudí y la Sagrada Familia”, ubicada en el claustro alto del Monasterio, una zona cerrada habitualmente al público.

Hay programadas también actuaciones musicales para este verano: el 15 de agosto, la soprano gallega Laura Alonso ofrecerá en el claustro un recital de ópera.

HORARIO:

Jueves a Martes: 11:00 a 19:00 horas.

Visitas guiadas a todos los días a las 12:00 y a las 17:30 horas.

Miércoles: Cerrado

* Los horarios pueden modificarse en función de la agenda de actos del museo.

TARIFAS:

Iglesia – Museo: 4,00 €

Iglesia – Museo: 5,00 € (Visita Guiada)

Iglesia – Museo (reducida): 3,00 € (*)

(*)Previa acreditación: peregrinos, estudiantes menores de 30 años, mayores de 65 años, familias numerosa, personas con discapacidad o en el paro y grupos de más de 12 personas.

ACCESO GRATUITO:

Previa presentación de documentación:

Personal adscrito a Instituciones museísticas.

Guías nacionales y autonómicos de turismo.

Periodistas en el ejercicio de su profesión.



3.PLAZA DE ABASTOS DE SANTIAGO

Después de la Catedral, es el segundo lugar más visitado de Santiago. Desde 1873 es el gran escaparate de los productos frescos y concentra, en el caso de pescado y marisco, el 60% de las ventas que se efectúan en la ciudad. Es un punto de encuentro directo además con los pequeños productores agroganaderos de la comarca, sobre todo, mujeres.

Las conocidas como “paisanas” son además las protagonistas de una exposición que se puede visitar hasta septiembre en la misma Plaza. Se trata de una muestra colectiva de los alumnos de la Escola de Arte e Superior de Deseño Mestre Mateo, reunida bajo el sugerente título “Escultura no da Abasto”.

El Mercado está abierto de lunes a sábado, desde las 8 de la mañana a las dos de la tarde.

Teléfono 981. 58.34.38/ 617. 40 52 62

4. SAN DOMINGOS DE BONAVAL y Barrio de San Pedro

Varios puntos de interés en este barrio compostelano, paso obligado para los peregrinos que llegan a Santiago por el Camino Francés: Hay un convento del S.XIII, fundado por Santo Domingo de Guzmán . Declarado Monumento Nacional en 1912, alberga el Museo do Pobo Galego, auténtica memoria etnográfica de Galicia. A las distintas salas -dedicadas al mar, la agricultura, los oficios artesanales o el traje gallego- se accede a través de la triple escalera de caracol de Domingo de Andrade, una obra emblemática del barroco compostelano.

Junto al convento está la Iglesia de Bonaval, del S.XIV, utilizada en la actualidad para conciertos y exposiciones. Tiene retablos barrocos elaborados por Pedro Taboada y Francisco Castro Canseco y entre sus principales atractivos está el Panteón de Gallegos Ilustres, situado en una capilla lateral, donde reposan, escritores y artistas como Rosalía de Castro, Castelao, Alfredo Brañas, Ramón Cabanillas o Francisco Asorey.

Horarios de apertura del museo: martes-sábado, 10:30-14:00 y 16:00-19:30; domingo, 11:00-14:00. Lunes: cerrado. Entrada gratuita solamente a la iglesia.

Sin salir del barrio, se puede visitar el Parque de San Domingos de Bonaval, que ha aprovechado la antigua huerta del convento y el cementerio. Los arquitectos Álvaro Siza e Isabel Aguirre los reconvirtieron en una zona para el paseo, en terrazas, que permite disfrutar de una deliciosa panorámica sobre la zona vieja de la ciudad.

Álvaro Siza se encargó también de diseñar el edificio del Museo Galego de Arte Contemporánea, el CGAC, anexo prácticamente al conjunto anterior.

Horario: abierto de 11 a 20 h. Entrada gratuita.

Cierra los lunes

5.RÚAS DEL CASCO HISTÓRICO y visitas teatralizadas

La “zona vieja” de Santiago bien merece un paseo pausado, tanto en día de sol como en una jornada gris, porque en ambos casos hay multitud de rincones con encanto. Desde la Praza do Toural, donde se ubica la Fundación Museo Eugenio Granell, rúa Nova, con el Teatro Principal bajo sus soportales, rúa do Vilar, rúa do Franco o rúa da Raíña... zonas de compras y restaurantes. Los viernes y domingos de este mes de julio, el recorrido se puede hacer además con el asesoramiento de Rosalía de Castro y Valle Inclán: dos guías caracterizados como ambos escritores nos transportan por distintos lugares de la ciudad en la que vivieron, eso sí, en momentos diferentes.

No es necesaria inscripción previa. El punto de encuentro, tanto los viernes como los domingos, es la PRAZA DE SAN AGUSTÍN, a las 18.00h

En la plaza de Mazarelos está la Facultad de Geografía e Historia, un edificio de estilo neoclásico que cuenta con una biblioteca inspirada en las salas de lectura de los monasterios.

Información, venta y recogida de billetes para visitar el patrimonio histórico de la Universidad de Santiago

Colegio de Fonseca 881 81 10 99

En la rúa da Troia se puede visitar la Casa de la Troya, un “museo romántico” que recrea la pensión de estudiantes y el ambiente en la Compostela del s. XIX recogida en la novela del mismo nombre de Pérez Lugín, de 1915. El museo en colaboración con el ayuntamiento organiza rutas culturales teatralizadas los viernes de verano. Un historiador/guía caracterizado como uno de los personajes de la novela acompaña a los visitantes por la zona histórica de la ciudad, sobre todo por los espacios más vinculados a la novela.

Es necesario inscribirse para participar en las visitas, que cuestan 5€ por persona. Se forman grupos de 15 participantes como máximo. Teléfono del museo: 981 585 159

Desde la Plaza del Obradoiro se puede descender por la Costa do Cristo y rúa das Hortas para llegar a la Alameda, un parque del S.XIX desde el que se puede contemplar una hermosa vista de la ciudad y el campus universitario.



6. MONASTERIO DE SAN FRANCISCO Y MUSEO DE TIERRA SANTA

Fundado por San Francisco de Asís en su visita a Santiago de Compostela en 1214, del edificio original sólo se conservan cinco arcos góticos en el claustro y un sepulcro. El actual templo barroco se construyó entre 1742 y 1749. Destaca en el atrio el Monumento a San Francisco, un gigantesco cruceiro del escultor Francisco Asorey. Vinculado al convento, el Museo de Tierra Santa guarda objetos originales referentes a los Santos Lugares, así como otros de la tradición peregrina, lo que convierte esta exposición permanente en un auténtico puente entre dos de los centros de peregrinación mundial de la Cristiandad: Jerusalén y Santiago.

Solo cierra los lunes.

Precio: 3 €. Estudiantes y jubilados: 2 €. Grupos escolares: 1 €. Menores de 14 años: Gratis. Horario: 10:30-13:30, 16:00-19:00.



7.CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

Es un macro complejo cultural ubicado a las afueras de Santiago, en el Monte Gaiás, diseñado por el arquitecto Peter Eisenman y torres de John Hejduk. Desde 2011 se han ido inaugurando de forma escalonada distintos espacios: el Museo Centro Gaiás, Archivo y Biblioteca de Galicia son los de más interés para el público. Durante todo el año, la CDC acoge un amplio programa cultural que se intensifica en verano:

Atardecer no Gaiás: ciclo de conciertos al aire libre, en la Plaza Central Jueves, viernes y sábados del 5 de julio al 18 de agosto, al caer el sol, a las 21 horas. Actividad de entrada libre y gratuita.

Unha noite no bosque:

Acampada en el Bosque de Galicia con monitores para conocer la flora y fauna del Bosque de Galicia, el gran pulmón verde de Santiago de Compostela. Además, se aprovechará para realizar visitas didácticas a las exposiciones que acoge el Museo Centro Gaiás. Todos los viernes, del 29 de junio al 17 de agosto Entran al caer el Sol los viernes y finalizan el campamento al mediodía. Actividad con inscripción y de pago, dirigida a niños y niñas, de 10 a 13 años de edad.

Visitas Astronómicas Todos los sábados, del 7 de julio al 15 de septiembre, excepto los sábados de luna llena (28 de julio y 25 de agosto). También se celebrará el domingo 12 de agosto para ver las perseidas. Actividad gratuita con inscripción.

Descubrir la magia de las estrellas y las noches de Compostela en la Cidade da Cultura. El complejo del Gaiás acogerá un año más las sesiones de observaciones astronómicas, siguiendo las explicaciones técnicas de los monitores del Observatorio Astronómico Ramón María Aller.



Cidade Imaxinaria 25 de agosto. De 16 a 20 horas.

Cuatro horas ininterrumpidas de programación familiar: talleres, música, espectáculos y zonas de descanso y comida para pasarse toda unha tarde de sábado en familia en la Cidade da Cultura. Actividad gratuita sin inscripción.

Exposiciones en el Museo Centro Gaiás

Baldomero Pestana, la verdad entre las manos. Hasta el 2 de septiembre de 2018.

Retrospectiva de la Cidade da Cultura con el Instituto Cervantes que rescate y pone en valor este fotógrafo nacido en Castroverde que llego a ser el gran retratista de la cultura hispanoamericana de la mitad del siglo XX como García Márquez, Vargas Llosa, Borges, Man Ray, Gillespie o Blanca Varela, entre outros muchos.

Galicia universal. El arte gallego en las colecciones ABANCA y Afundación. Hasta el 14 de octubre.

La exposición más ambiciosa sobre arte gallego de los últimos años. A través de 192 obras de 119 artistas se realiza un recorrido por la creación y movimientos artísticos que se registraron y vivieron en Galicia en los últimos 150 años. Cuenta con piezas de creadores como Castelao, Seoane, Lugrís, Colmeiro, Laxeiro, Maruja Mallo hasta contemporáneos como Berta Cáccamo, Manolo Paz, Menchu Lamas, Pamen Pereira, Antón Lamazares, Patiño, Moldes o Francisco Leiro, entre otros muchos.

Nocturnas Visitas comentadas al caer el sol a las exposiciones del Museo Centro Gaiás, con música y aperitivo, con el objeto de acercar el arte y las exposiciones que acoge el museo de una forma diferente y distendida. Con inscripción previa.

- Visita Nocturna a Baldomero Pestana, la verdad entre las manos (24 e 31 de agosto. 21 horas)

- Visita Nocturna a Galicia Universal. El arte gallego en las colecciones ABANCA y Afundación (7 y 14 de septiembre. 21 horas).

Apertura al público del recinto

Lunes a domingo | 8:00 - 23:00 | Se permite el acceso en vehículo privado.

Museo Centro Gaiás

Martes a domingo | 10:00 - 20:00

Biblioteca y Archivo de Galicia

Lunes a viernes | 08:30 - 21:00

Fines de semana y festivos | 08:30 - 20:00

Atención al público de Biblioteca e Arquivo: Lunes a viernes | 8:30 - 14:30

Punto de Información

Museo Centro Gaiás, Tel. 881 995 172

Martes a domingo | 10:00 – 20:00

8.CASA DE ROSALÍA DE CASTRO (PADRÓN)



Conocida también como “Casa da Matanza”, es el lugar en el que Rosalía de Castro pasó junto a su familia los últimos años de su vida. En 1947 se creó el Patronato que se ha encargado de restaurarla y la convirtió en Museo en 1972. El recorrido por el inmueble y el jardín es a la vez un paseo por los acontecimientos que marcaron la vida y la obra de la poeta, ilustrado con retratos originales y cuadros pintados por uno de los hijos de la propia Rosalía, Ovidio Murguía de Castro. En 1985 se inauguró un Auditorio, con capacidad para 150 personas, y en 1999, el Centro de Estudos Rosalianos, para crear una biblioteca rosaliana, fomentar la investigación, organizar cursos y seminarios y crear una línea editorial.



9.FERVENZA DO SALTO DAS POMBAS (TOURO)



Se trata de una cascada en la parroquia de Cornado, en el concello de Touro, a unos 30 kilómetros de Santiago. Está situada en el río Lañas, afluente del Ulla que recorre el ayuntamiento de norte a sur, salvando un fuerte desnivel en su tramo final, donde forma varios rápidos y pequeñas cataratas. La más alta presenta una caída de agua de unos 10 metros encajada entre rocas metamórficas.

Ésta es solo una muestra de la riqueza natural que guardan las comarcas regadas por el Ulla: 20 ayuntamientos han puesto en marcha el programa “Goza do Ulla” en el que se pueden encontrar rutas de senderismo guiadas durante todo el año.

10.PICO SACRO (BOQUEIXÓN)

Gran mirador de la comarca santiaguesa, de 530 metros de altitud, a tan sólo unos 14 km de Santiago, en dirección Ourense. Es el primer punto desde el que se divisan las torres de la catedral de Santiago para los que hacen el Camino por la ruta de la Plata. Tras el descubrimiento del sepulcro del Apóstol en el siglo IX, el obispo Sinando I fundó un monasterio cerca de la cima, del que se conserva algún resto del torreón medieval y algunas partes reconstruidas en los siglos XI y XII de la capilla de San Sebastián. El Pico Sacro aparece también en una leyenda recogida en el Códice Calixtino: allí habría conducido la Reina Lupa a los discípulos del Apóstol, con la esperanza de que un dragón acabase con ellos... sin embargo, la señal de la Cruz provocó la muerte de la bestia y el milagro, la conversión al cristianismo de Lupa y sus vasallos, según esta que es solo una de las tradiciones vinculadas a este impresionante promontorio.

En www.boqueixon.com/pico-sacro se pueden consultar más datos sobre ubicación, centro de interpretación del Pico Sacro y publicaciones.

…Y PARA REPONER FUERZAS, propuestas de turismo gastronómico:

En Santiago:

*Restaurante Casa Camilo, rúa da Raiña 24.

*La Bodeguilla, en rúa de San Roque 13, rúa de San Lázaro 104 y rúa da Liberdade 11.

*Restaurante Paz Nogueira, rúa do Castiñeiriño 14

*Restaurante Ruta Xacobea, rúa Lavacolla 45

*Restaurante Berenguela, Hotel Puerta del Camino. Rúa Miguel Ferro Caaveiro s/n

En Teo:

*Parrillada La Granja, Urbanización Ferreiriños Suelo, Pontevea.

*Restaurante Bariloche, lugar de Calo.