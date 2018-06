Terminada la 1a parte de DrainAD, ensayo para el diagnóstico temprano y el tratamiento causal del Alzheimer

(Información remitida por la entidad que la firma:)

"Immungenetics AG, una compañía biofarmacéutica alemana centrada en nuevos tratamientos para necesidades médicas no cubiertas en el campo de las enfermedades autoinmunes, neurodegenerativas y del envejecimiento, anunció hoy que la Última Visita del Último Paciente (LPLV) ocurrió el 06 de junio de 2018 en el primer subgrupo de DrainAD, un ensayo clínico en fase 2 para el diagnóstico temprano y la terapia causal de la enfermedad de Alzheimer.

El estudio DrainAD está estructurado en dos partes con el objetivo de la detección temprana y el control de la enfermedad de Alzheimer por medio de un análisis de sangre, así como del desarrollo de un nuevo tratamiento para alterar el curso de la enfermedad; un tratamiento que pueda detener o incluso revertir la progresión de la enfermedad.

El subgrupo completo de catorce participantes recibió una dosis diaria de 26 mg de tietilperazina durante cuatro días consecutivos. La investigación se realizó en la Universidad de Göttingen bajo la supervisión del Prof. Dr. Jens Wiltfang. Se obtuvieron más de 150 muestras de sangre que se analizarán en cinco laboratorios bajo diferentes aspectos.

Los resultados provisionales respecto a la seguridad, tolerabilidad y expulsión de los péptidos beta amiloide después de la administración del fármaco, estarán disponibles en el tercer trimestre de 2018. Estos hallazgos también servirán para decidir si se realiza un ensayo similar con una dosis diaria mayor.

"Este es un hito importante para poner a prueba un nuevo ángulo de ataque contra esta enfermedad devastadora", comentó Antonio Martinez Arbizu, director ejecutivo de Immungenetics. "Queremos dar las gracias a todos los participantes en el estudio y a los profesionales médicos que ayudaron a ejecutar la primera parte de DrainAD, y estamos ansiosos por compartir nuestros resultados en un par de meses".

El nuevo mecanismo de acción investigado por DrainAD es si la tietilperazina es capaz de activar los llamados transportadores ABC en la dosis estipulada. Los transportadores ABC ubicados en la barrera hematoencefálica, especialmente ABCC1, están a cargo de la exportación de sustancias tóxicas, como la beta amiloide, del cerebro hacia el torrente sanguíneo. Esto fue demostrado por el Prof Dr Dr Jens Pahnke (Universidad de Rostock entonces, ahora Oslo) en ratones: tratados con tietilperazina los niveles de ABeta en el cerebro se redujeron en un 70% en tan sólo 25 días. (1)

En un segundo trabajo premiado de investigación, Pahnke corroboró la hipótesis del transportador ABC en un modelo de ratón no transgénico de Alzheimer temprana. El artículo verificó la evidencia reciente de que la enfermedad de Alzheimer esporádica (EA), que representa más del 98% de todos los casos, no es causada por una sobreproducción del péptido neurotóxico Beta-amiloide sino por una falta de excreción del cerebro y que las especies solubles de beta amiloide son el principal flagelo de la enfermedad. (2)

Fuentes:

1) Krohn et al. 2011: Cerebral amyloid-? proteostasis is regulated by the membrane transport protein ABCC1 in mice. J Clin Invest. 2011 Oct 3; 121(10): 3924-3931.

2) Krohn et al. 2015: Accumulation of murine amyloid-? mimics early Alzheimer's disease. Brain, 138(Pt8):2370-82.

Acerca de Immungenetics AG

Immungenetics AG es una empresa biofarmacéutica alemana en fase clínica, que desarrolla tratamientos eficaces para las devastadoras enfermedades del envejecimiento.

http://www.immungenetics.com

Antonio Martínez Arbizu, CEO

Email: drainad@immungenetics.com

Contacto

Nombre contacto: Immungenetics AG

Descripción contacto: Empresa farmacéutica líder en medicina mitocondrial y Alzheimer.

Teléfono de contacto: Tel +49 381 4974"

AGENCIA EFE S.A. no se hace responsable de la información que contiene este mensaje y no asume responsabilidad alguna frente a terceros sobre su íntegro contenido, quedando igualmente exonerada de la responsabilidad de la entidad autora del mismo.