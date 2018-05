"Te tenías que haber matao". La amenaza de dos conductores a un ciclista que grabó la escena

- "Me has pegado un frenazo y casi me empotro con la bicicleta".

- "Te tenías que haber matao".

Esa fue la respuesta que un conductor le dio a un ciclista con el que tuvo un incidente en la carretera, según grabó el propio ciclista y compartió en las redes sociales. En el vídeo, con la bicicleta tirada en el asfalto, aparece también otro conductor. Cuando el ciclista intenta continuar la marcha después de la discusión, alguno lo persigue y el ciclista se cae de la bicicleta. Ahí acaba el vídeo.

Antes, uno de los conductores amenaza al ciclista con un "que te arranco la cabeza. ¡Vete de aquí hombre! ¡Vete de aquí!".

El vídeo se ha convertido en viral provocando muchas reacciones en las redes.

La Guardia Civil está investigando la agresión.