Supermercados valencianos darán asistencia básica a inmigrantes del Aquarius

El director de la Asociación de Supermercados de la Comunidad Valenciana (Asucova), Pedro Reig, ha afirmado hoy que se coordinarán con la Marina de Valencia para que los 630 inmigrantes del Aquarius reciban una "dotación básica de higiene, comida sólida, líquido o protección solar", entre otros productos.

En declaraciones a Efe, Reig ha dicho que esto "no es solo" una responsabilidad de Asucova, cuyo objetivo es "colaborar", y ha asegurado que han coordinado la asistencia desde la asociación y "no de las empresas" que la integran "para que no haya un protagonismo de nadie".

El procedimiento se dividirá en dos fases, la primera a la llegada de los barcos al puerto de Valencia, en la que ofrecerán un servicio de cáterin para "dar más platos de comida caliente" y el resto de "dotación básica"; y la segunda a partir de los días posteriores en los que Asucova estará "a la espera de que Cruz Roja" les indique cómo trabajar.

Reig ha señalado que se ajustarán "con quien sea a lo que pidan" para gestionar y repartir el abastecimiento básico necesario entre los socios de Asucova, que son Mercadona, Supermercados Consum, Masymas y Musgrave Group.