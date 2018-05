Solo el Vaticano, Malta y Andorra prohíben el aborto en Europa

Países no exentos de debate en sus distintas cámaras de representantes como ha ocurrido con Irlanda, que este viernes vota en referéndum derogar la Octava Enmienda de su Constitución, que equipara la vida del niño no nacido a la de su madre: “el Estado reconoce el derecho a la vida de los no nacidos y, con el debido respeto al idéntico derecho a la vida de la madre, garantiza con su legislación respetar, y, hasta donde sea posible, defender y reivindicar con sus leyes ese derecho”.

De esta forma Irlanda va a dejar de conceder ese derecho al "no nato" que ya niegan en sus leyes el resto de países de la Unión Europea, excepto Malta cuya ley penaliza el aborto con hasta tres años de prisión. Pese a las numerosas críticas y presiones que ha recibido el gobierno maltés desde incluso las instituciones de la Unión Europea,como las del Comisario de Derechos Humanos, el letón Nils Muiznieks, que escribía en un diario maltés, "los derechos de las mujeres no se pueden proteger sin asegurar el acceso seguro y legal al aborto". Malta sigue firme con su legislación y no admite interferencias como hizo reflejar en el artículo 62 del Tratado por el que se establece la Constitución para Europa: "Ninguna disposición del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa ni de los tratados y actos que lo modifiquen o complementen, afectará a la aplicación en el territorio de Malta de la legislación nacional relativa al aborto".

En Andorra y San Marino, la vida también es un derecho protegido en sus constituciones como leemos en el art. 8 de la Constitución de Andorra: "La Constitución reconoce el derecho a la vida y la protege plenamente en sus diferentes fases".

En Polonia se permiten el aborto sólo para salvar la vida de una mujer.

En el resto de Europa, las diferentes legislaciones ofrecen distintas posibilidades de poner fin a un embarazo. Sin duda, Holanda es la que da más margen al permitir el aborto en las 24 semanas de gestación.

En España, en 2015 se aprobaba la última reforma de la ley con la que se pretendía "reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo", reforma con la que "las menores de 16 y 17 años se encuentren acompañadas de sus representantes legales, padre y/o madre, personas que ostenten la patria potestad o tutores, según proceda, es fundamental para situaciones de vital importancia e impacto futuro, como es la interrupción voluntaria del embarazo". En nuestro país se permite el aborto para las mujeres mayores de 18 años hasta las 14 semanas de embarazo, plazo que se amplía hasta las 22 semanas en caso de riesgo para la vida de la madre, por graves anomalías en el feto o se detecten anomalías incompatibles con la vida.

En Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Francia, Grecia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania y la República Checa admiten el aborto a petición de la mujer durante las 12 primeras semanas tras el embarazo.

En Rumanía, el aborto es libre durante las 14 primeras semanas, en Italia el límite está en 90 días y en Portugal en 10 semanas.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), "en todo el mundo se producen aproximadamente 25 millones de abortos peligrosos al año".

