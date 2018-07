Soledad Murillo: "El Pacto de Estado de Violencia de Género está en pañales"

La secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, ha explicado hoy que una de las prioridades de su departamento es aplicar el Pacto de Estado de Violencia de Género que, ha precisado, "está absolutamente en pañales".

Así lo ha señalado en la inauguración del curso de verano de Robótica e Inteligencia artificial desde la perspectiva de género, de la Universidad Complutense de Madrid, en donde se ha mostrado sorprendida por la "negligencia" existente en torno al pacto de Estado.

"Tenemos un pacto de Estado que no ha sido aplicado y se aprobó hace meses, algo que no entiendo, no entiendo cómo puede haber este tipo de negligencia. Está absolutamente en pañales, prácticamente no se ha hecho nada", ha manifestado.

Asimismo, Murillo ha subrayado la importancia de seguir desarrollando los servicios sociales, especialmente en los casos de convivencia con el maltratador, en los que "es muy difícil denunciar".

"Eso resultaría importantísimo de cara a que no tuviera ella que dar ese paso, sino que lo fuera dando a medida que va siendo protegida", ha indicado.

Ha insistido en que la Ley de Dependencia "se ha recortado masivamente y ese cuidado ha sido sustituido por uno altruista y absolutamente gratuito por parte de las mujeres", y ha recordado que un 80% de las excedencias por cuidados familiares las piden las mujeres.