Siete de cada diez donantes de riñón de vivo son mujeres pero el 67 por ciento de los receptores son hombres. Sin estos donantes el liderazgo de España en trasplantes sería imposible y en el Día Nacional del Donante de Organos y Tejidos, la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), las sociedades científicas y los pacientes trasplantados apuestan por la donanción renal en vivo.

Una experiencia por la que ha pasado Gema Pérez. Hace casi 4 años no dudó en donarle un riñón a su hermana Almudena que llevaba 16 años arrastrando una enfermedad renal. Lo mejor, según cuenta a COPE, además de la sonrisa de sus padres y el que su hermana pudiera cenar esa misma Navidad, al mes del trasplante, como todos los demás almejas y córdero. Aún se emociona al recordar el momento.

Sus hijos eran por entonces muy pequeños “Pablo tenía cuatro años y Miriam dos, me ve la cicatriz en la tripa y me pregunta ¿pero eso es por tenernos a nosotros? Y le explicó que no, que es cuando le dió Mamá el riñón a la tata”.

Tanto Gema, a punto de cumplir los 40, como Almudena, de 36, están bien de salud pero es a Almudena a quien más le ha cambiado la vida: “He tenido la suerte de volver a vivir, encima he tenido la suerte de poder vivir por alguien que me quiere tanto que ha sido capaz de arriesgar su vida por darme a mí más vida”.

Poco después del trasplante, y cada día se hace uno en España, desapareció el cansancio que arrastraba y también cambió su alimentación que ya no se limita a la coliflor que le traían sus sobrinos en el supermercado por defecto, sabiendo que vivía de verdura y de comida sana.

Y es que “la donación da mucha vida” es el lema elegido este año para ilustrar la generosidad de tantos donantes. Entre 300 y 350 cada año. Y el objetivo es alcanzar los 400 en 5 años. Un tercio de las 332 donanciones del año pasado fueron a la pareja sentimental. Otras 67 donantes madres, 61 hermanos y 36 padres. 24 donantes fueron familiares de segundo y tercer grado, 12 hijos y 7 amigos.

En total y en la última década se han llevado a cabo 3.172 trasplantes renales gracias a la donación de vivo. Y al hablar de donación los más altruistas son los llamados donantes “samaritanos”, que son los que ofrecen su órgano para una persona a la que no conocen ni conocerán para beneficiar al paciente renal de la lista de espera para un trasplante que más y con mayor urgencia lo necesita.

Ángel es una de los 14 donantes samaritanos de riñón. Su valiente decisión ha permitido realizar 4 trasplantes en cadena. Lo hizo después de ver el dolor de los pacientes renales en diálisis cuando trabaja como conductor de ambulancia y hoy anima a otros a donar.

“Yo la verdad es que no lo dudé, donar mi riñón. Si sientes la inquietud o el deseo de poder ayudar a alguien a un enfermo renal que se informe. Para mí ha sido un regalo, un regalo de Dios” señala.

Su fe le ha ayudado en este proceso, también a Gema y Almudena. Y es que la mayoría de los donantes son personas comprometidas y solidarias. Muchos como Gema trabajan en Organizaciones No Gubernamentales. En su caso con las Hijas de la Caridad.

No todo el mundo puede donar. Antes de hacerlo el candidato debe superar un examen médico riguroso. Una vez superados y tras el trasplante los donantes se someten a una revisión médica anual. El proceso dura unos seis meses y requiere además del apartado hospitalario firmar una autorización ante el juez.