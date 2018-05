Senado pide se cree grupo de trabajo para igualar sueldos de los sanitarios

El Pleno del Senado ha pedido hoy al Gobierno que impulse la creación, en el marco del Consejo Interterritorial de Salud, de un grupo de trabajo que, junto con las comunidades autónomas, estudie las bases para homogeneizar las retribuciones de los profesionales del Sistema Nacional de Salud.

El texto, una moción del PP, ha sido aprobado en sus términos originales ya que no ha sido admitida ninguna de las seis enmiendas del grupo socialista, Compromís, Coalición Canaria y Unidos-Podemos-En Comú Podem-En Marea.

En la defensa de la iniciativa, el senador Jesús Aguirre ha explicado que la retribución básica se controla a través de los Presupuestos Generales del Estado y es igual en todo el territorio nacional, si bien existe una retribución complementaria que corresponde a las comunidades autónomas, que "hacen de su capa un sayo".

Esta expresión ha sido contestada por la mayoría de los senadores de la oposición, que la han considerado "inaceptable" ya que demuestra un "desprecio" hacia las competencias de las comunidades autónomas.

Aguirre ha asegurado que la gran variabilidad en las retribuciones, que van desde los 2.200 euros mensuales en médicos de Atención Primaria hasta los 2.100 euros en los hospitales, provoca un agravio comparativo y "una fuga de batas blancas en muchas comunidades autónomas".

El senador José Martínez Olmos, del grupo socialista, que se ha abstenido, ha considerado que el PP "ha hecho un flaco favor" a los profesionales sanitarios con su propuesta porque se trata de un tema importante que hay que tratar de manera realista y que requiere consenso.

Martínez Olmos ha cuantificado en "no menos de 3.000 millones y hasta 8.000 millones al año" llevar a cabo la propuesta del PP, y le ha preguntado a Aguirre si ha hablado con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Por Podemos, María Concepción Palencia ha propuesto que se aborde la financiación autonómica ya que, de lo contrario, no se puede llevar cabo la moción, "salvo -ha dicho- que quieran equiparar a la baja".

La senadora Anna Azamar, de ERC, que no ha apoyado la moción, ha considerado que es un "subterfugio para recentralizar competencias", en lo que ha coincidido María Teresa Rivero (PDeCat).

Desde el PNV, que ha votado en contra, Nerea Ahedo ha calificado de "trampa" la moción, mientras que Jordi Navarrete (Compromís) ha considerado que será difícil homogeneizar los sueldos mientras no haya un sistema de financiación autonómico justo.

La senadora de Coalición Canaria María del Mar Julios ha dicho que no iba a apoyar la iniciativa para no seguir generando "una mayor frustración" a los profesionales sanitarios, que van a ver cómo prospera una moción que no se va a poder llevar a la práctica.

Por Ciudadanos, que ha votado a favor, Rosa María Domínguez, ha dicho que lo deseable sería una renovación del sistema retributivo en el marco de un Pacto de Estado.