Save the Children: urge enmienda a PGE para sacar a 200.000 niños de pobreza

Save the Children ha urgido hoy a todos los grupos políticos a apoyar una enmienda parcial a los Presupuestos Generales del Estado de 2018 que permita sacar de la pobreza a más de 200.000 niños.

La "enmienda de los olvidados" supondría destinar 366 millones de euros a la lucha contra la pobreza infantil y permitiría sacar a miles de niños de esta situación, ha explicado en una nota el director general de esta ONG, Andrés Conde.

De los 1.560 millones de euros comprometidos por el PP y Ciudadanos para luchar contra la pobreza infantil durante 2018 en el pacto de investidura los presupuestos finalmente solo han destinado 346 millones, han criticado.

"No podemos permitir que la infancia quede una vez más olvidada y fuera de las prioridades políticas", ha dicho, y ha advertido de la necesidad de atajar la pobreza infantil de forma urgente "para evitar que siga heredándose de generación en generación".

Esta partida de 346 millones adicionales supondría aumentar la cantidad de la prestación que reciben las familias más pobres por cada hijo a cargo de los 25 euros mensuales actuales hasta 48,5 euros.

"Aunque sigue siendo insuficiente, esta enmienda supondría un respiro para las familias de más de 200.000 niños que no pueden pagar la calefacción en invierno, no pueden comprar todos los alimentos que necesitan o no pueden pagar a sus hijos los libros y el material escolar", ha explicado Conde.

El plazo para presentar las enmiendas parciales a los Presupuestos generales termina mañana, 27 de abril.

La ONG se ha dirigido por carta a todos los partidos pidiendo que presenten esta enmienda y demuestren así su compromiso con la infancia más vulnerable.