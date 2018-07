Sanidad recuerda que los ahogamientos se pueden prevenir y pide precaución

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad recuerda a los ciudadanos que los ahogamientos se pueden prevenir y, como cada verano, aconseja extremar las precauciones, después de que 439 personas fallecieran en España en 2016 en medios acuáticos.

Asegurarse de que la piscina cuenta con las adecuadas medidas de seguridad como socorrista o cercado perimetral para que los niños pequeños no puedan acceder libremente es una de las recomendaciones de Sanidad para evitar tanto los ahogamientos como los traumatismos craneoencefálicos y las lesiones medulares.

El Ministerio recuerda que la vigilancia de los menores corresponde a los padres y que la responsabilidad del socorrista es el salvamento acuático cuando sea necesario.

Aconseja utilizar un chaleco salvavidas para bañarse si no se sabe nadar o no se nada bien, así como utilizarlo siempre para practicar un deporte acuático, ya que los flotadores hinchables no son recomendables.

Respetar el significado de las banderas (no bañarse nunca si está roja), las indicaciones de los socorristas y las prohibiciones de baño, y estar siempre acompañado, sobre todo, si se es mayor o se padece algún problema de salud son otros de los consejos.

Sanidad advierte de que el consumo de alcohol antes del baño disminuye la capacidad de reacción y puede propiciar conductas que ponen en riesgo nuestra salud, además del peligro de bañarse de noche y de tirarse de cabeza desde gran altura en lugares poco profundos o sin conocer si existe algún obstáculo en el fondo.

Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2016 fallecieron en España 458 personas (362 hombres y 96 mujeres) a consecuencia de lesiones graves ocurridas en el medio acuático, unas cifras similares a las de años anteriores.

El 41,7 % de los fallecidos tenían 65 años o más y cinco niños menores de 10 años fallecieron en piscinas.