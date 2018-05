El Rubius se retira temporalmente por problemas de ansiedad

El Rubius se va a tomar un descanso. El famoso youtuber ha publicado este jueves un vídeo donde se sincera con su millonaria audiencia y ha anunciado que por culpa de la ansiedad va a dejar de publicar vídeos durante un tiempo. La presión de mantener el canal – roza los 30 millones de seguidores tras siete años de subir vídeos ininterrumpidamente- y todos sus compromisos publicitarios le han provocado una crisis de ansiedad y estrés que ahora deberá atajar.

"Soy una montaña rusa de emociones y lo intento tapar todo con humor. Tengo rachas buenas y rachas malas. Últimamente no me estoy encontrando muy bien y me está costando cada vez más ponerme delante de la cámara y grabar vídeos y hacer directos como siempre he hecho, durante estos últimos siete años", ha explicado en el vídeo. "Cada vez siento más y más presión y cada vez me pongo más nervioso y me cuesta más respirar. Me dan bajones. En algunos directos me he tenido que ir porque notaba que me desmayaba. Era por la ansiedad de ser la mejor versión de mí el 100% de las veces que estoy en cámara", asegura.

Por último, El Rubius ha dicho que está luchando "todos los días con estos demonios" de su cabeza. "Me hace falta irme una temporada y desconectar de todo esto", ha concluido el youtuber. El Rubius, no obstante, seguirá activo principalmente en Instagram y Twitter, pero su intención es centrarse en “el proyecto de mis sueños”, el anime de Virtual Hero, que se estrenará después del verano