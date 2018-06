Red Española Inmigración pide frenar fondos UE a Hungría por criminalizar ONG

HUNGRÍA INMIGRACIÓN

Madrid, 21 jun (EFE).- La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha pedido hoy al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la Comisión Europea que se bloqueen con urgencia los fondos comunitarios a Hungría tras haber considerado ilegal la labor de activistas y ONG que informan de sus derechos a los refugiados.,Esta medida no solo afectará a las ONG de Hungría sino que provocará que las organizaciones no gubernamentales españolas no puedan elegir colaboradores y entidades socias en ese país