Reabren instrucción por trato de Guardia Civil a mujer antes de ser asesinada

La Audiencia de Palma ha reabierto la investigación por el trato recibido por una mujer en el cuartel de la Guardia Civil de Pollença, en Mallorca, a donde acudió en busca de protección, horas antes de ser asesinada, presuntamente a manos de su marido.

El tribunal ha ordenado que la instrucción se retome y se amplíe además al presunto delito de denegación de auxilio a la mujer, que fue asesinada el 29 de mayo de 2016.

La sección segunda del tribunal provincial ha estimado el recurso de apelación interpuesto por la acusación particular contra el auto del Juzgado de Instrucción número 1 de Inca que sobreseyó provisionalmente la investigación a dos agentes por una posible omisión de persecución de delito.

La víctima acudió unas horas antes de ser asesinada, presuntamente por su marido, al cuartel de la Guardia Civil de Pollença, pero no presentó denuncia. Según recoge el auto de la Audiencia, la víctima contó a la mujer para quien trabajaba que no le cogieron denuncia porque no tenía parte de lesiones y porque su marido no la había agredido.

Según la Audiencia, de ese testimonio resultaría que los investigados "pusieron pegas a la víctima y lejos de animarla a que denunciase, en cumplimiento del protocolo de violencia de género, hicieron que se fuera del cuartel desamparada y sin prestarle la atención y ayuda que requerían sus demandas y la situación que narraba".

El tribunal considera que debe continuar la instrucción y plantea además que se tome declaración como investigados a dos guardias más por posible denegación de auxilio y a otros dos como testigos.

La sala considera que el sobreseimiento de las actuaciones fue prematuro y destaca que "aunque fuera discutible" si los hechos pueden constituir un delito de no persecución de un delito, la víctima "estaba demandando auxilio y, presuntamente, dejaron de prestárselo y escudándose en el cambio de turno no actuaron inmediatamente".

En relación con la presunta omisión de la persecución de delito, la sección segunda de la Audiencia de Palma considera que la actuación de uno de los agentes "no fue para nada cuidadosa ni profesional" al atender a la víctima y que "pudo haber incurrido en dejación de sus funciones".