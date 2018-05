¿Qué le ha pasado a la cámara de la NASA chamuscada que da la vuelta al mundo?

Ha ocurrido durante el lanzamiento del cohete 'Falcon 9' de la compañía privada Space X, en la Base de las Fuerzas Aéreas de Vandenberg, en Estados Unidos. Al veterano cámara de la NASA Bill Ingalls se le ha quemado uno de sus dispositivos con los que retrata desde hace 30 años los despegues de sus transbordadores, satélites y naves. A alguien con tanta experiencia, ¿cómo ha podido pasarle algo así? Hay quien le ha criticado por una supuesta "negligencia" profesional e incluso han puesto en duda que la historia sea cierta.

Y lo es. Así lo explica la NASA en su página web: la trayectoria y creatividad de Ingalls le permiten saber dónde colocar sus cámaras ante lanzamientos espaciales de este tipo. De hecho, no solo pone un dispositivo, sino que son varios. En este caso, el fotógrafo colocó hasta seis que manejaba con control remoto: dos fuera del perímetro de seguridad de la plataforma de despegue, y cuatro dentro.

Lo que pasó es que el lanzamiento del 'Falcon 9' provocó un incendio en hierba que rodeaba esa infraestructura de lanzamiento que se fue extendiendo hacia una de las cámaras. El fuego llegó a una de ellas y comenzó a derretirla. Afortunadamente para Ingalls, recuperó la tarjeta de memoria, que quedó intacta. Por eso se puede mostrar la secuencia de cómo el fuego llega al objetivo de la cámara y lo derrite.

What happens when your remote-control camera ends up within the burn zone around a NASA rocket launch. (Happened to Bill Ingalls on May 22.) https://t.co/3exRHWrDr5 pic.twitter.com/QsBL8fmKj4