¿Qué características tiene un lunar maligno?

Inspeccionar nuestro cuerpo es clave para percibir los cambios físicos que pueden indicarnos que sufrimos alguna patología. En cuanto a los lunares, que en algunos casos pueden derivar en cáncer de piel, existen unos criterios que nos permiten determinar si suponen un peligro para nuestra salud. Si bien es verdad que “la única forma segura de saber si un lunar es benigno o maligno es extirparlo y analizarlo”, según el Director Médico de IDEI, el doctor Sánchez Viera, existen una serie de reglas que puede ayudar a los pacientes a saber si un lunar es maligno o está evolucionando en esa dirección. Se trata de la regla del ABCDE.

Estas siglas permiten determinar de un modo inicial ante qué tipo de lunar se encuentra una persona. El significado de estas siglas es: A de Asimetría, B de Bordes irregulares, C de Cambios de color, D de Diámetro, E de Evolución.

Según expone el doctor, la letra A, de Asimetría, indica que debe sospecharse de un lunar si tiene una parte redonda y otra totalmente cuadrada o una parte triangular y otra parte cuadrada. La B de Bordes irregulares pone la lupa en si hay entrantes y salientes en los bordes, es decir, si no es completamente liso. La C hace referencia a cambios de color. Habría que ver si dentro del mismo lunar hay una zona en la que tengamos un color rojo y un color muy oscuro. La D se refiere al diámetro. Deberían saltar las alarmas cuando haya un lunar que esté por encima de medio centímetro o un centímetro de diámetro. Por último, la letra E es evolución, y nos hace estar atentos si, por ejemplo, un lunar que siempre ha sido de un color marrón, se vuelve oscuro, o un lunar que ha sido siempre un punto uniforme cambia y crece rápidamente en poco espacio de tiempo.

No obstante, ante las reglas anteriores, afirma el doctor, que “estos cambios en la evolución son sospechosos, pero hay que tener en cuenta que son criterios de sospecha”, ya que, a pesar de los indicios, no se puede saber con total certeza si el lunar es maligno o no sin contar con una evaluación médica.