El profesor gallego que apoyó a La Manada, detenido por agredir a dos policías

Luciano Méndez Naya, el profesor de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) que mostró su apoyo público a los integrantes de La Manada a través de vídeos de la plataforma Facebook, ha sido detenido tras agredir a dos agentes de la Policía Nacional. Según ha indicado a Efe fuentes de la investigación, el profesor pasó ayer a disposición del juzgado número dos de Santiago de Compostela que lo ha dejado en libertad y lo investiga al menos por un delito de atentado a la autoridad.

Según relata hoy el diario La Voz de Galicia, el profesor había aparcado en una zona prohibida próxima a la comisaría de policía y dejó en el interior a una mujer mientras hacía un recado. Al regresar vio que le coche no estaba, aunque al rato apareció la mujer con el vehículo; cuando quiso acceder al interior, el mando a distancia no funcionaba, debido a los inhibidores de la instalación policial, extremo que le relató uno de los agentes. Sin embargo, el profesor no atendió a las explicaciones y arremetió contra este agente y contra otro que salió en su ayuda, tras lo que fue reducido por otros compañeros que salieron de la comisaría y fue detenido.

Este hombre se ha hecho conocido últimamente por sus comentarios machistas en las redes sociales denigrando a la víctima de La Manada y mostrando su apoyo público a los cinco individuos de ese grupo; hechos que la USC ha puesto en conocimiento de la Fiscalía por si fuesen constitutivos de delito. Antes, ya había protagonizado otro incidente, cuando en una clase le dijo a una alumna que su escote lo desconcentraba, motivo por el que fue expedientado y suspendido temporalmente de empleo y sueldo por la institución académica.