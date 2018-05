Presidente Down España: Niños con Down no dan más problemas que otros hijos

Para las personas con síndrome de Down todas las etapas de la vida "son un reto" pero no son más problemáticas que cualquier otro hijo, según asegura el presidente de Down España, Mateo San Segundo, quien afirma que España está "en pañales" a la hora de proporcionarles un envejecimiento activo.

Recién elegido como presidente de Down España, San Segundo destaca, en una entrevista con Efe, los desafíos que tienen por delante estas personas como la integración escolar y laboral, que por el momento no es plena, pero, sobre todo, pone el foco en el envejecimiento.

"Es el reto más importante. Empezamos a tener personas con síndrome de Down con más de 50 y 60 años y buscar un envejecimiento activo y en buenas condiciones es lo que queremos, trabajar y darle un empuje importante", afirma San Segundo, quien ha estado vinculado a Down España desde los inicios de la entidad.

Según explica, las organizaciones ya han empezado a trabajar en ello para ver las posibles soluciones pero "hay que hacerlo ya" porque la situación urge y de momento "no hay muchas" acciones concretas que se hayan puesto en marcha.

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad conoce la situación, señala San Segundo, pero no solo de las personas con síndrome de Down sino de las que tienen discapacidad intelectual en general, y "no está cerrado" a abordarla.

En este punto, San Segundo afirma que hay acuerdos tales como que las jubilaciones sean anticipadas porque no pueden estar trabajando hasta los 60 años pero, en general, faltan acciones y aboga por un plan nacional de envejecimiento para las discapacidades.

"En este tema seguimos todavía en pañales", opina San Segundo.

La inclusión educativa es otro de los asuntos pendientes ya que sigue habiendo casos de colegios que rechazan a estos alumnos a pesar de que las legislaciones nacional y autonómicas, en principio, son favorables a la integración en escuelas normalizadas.

"El principal problema viene por los centros, por la falta de recursos y muchas veces también por la actitud del profesorado. Si hubiera más recursos y más apoyos, posiblemente la incursión funcionaría mejor", opina.

Y es que estos alumnos no necesitan un apoyo permanente, según apunta San Segundo, quien tiene una hija de 29 años, Blanca, con síndrome de Down.

Tal y como comenta, el día a día con su hija está "muy normalizado" y aunque las personas con síndrome de Down requieren un poco más de tiempo y dedicación "no son más problemáticas que cualquier otro hijo".

Sobre los datos que indican que casi el cien por cien de las mujeres embarazadas optan por abortar al saber que el feto tiene esta alteración cromosómica, el presidente de Down España defiende que se les de toda la información, no solo la médica, también cómo es la vida real de estas personas y que en función de eso, decidan.

Por otra parte, afirma que aún queda mucho por hacer con las familias que sobreprotegen a los hijos con esta alteración cromosómica, si bien aclara que desde las asociaciones se trabaja mucho para que la situación cambie. "A veces cuesta mucho, pero lo entienden", añade.

La inclusión en el mercado laboral es otro de los retos a superar porque a la educación secundaria acceden algunos "tampoco demasiados" por las dificultades en la inclusión educativa con lo que no pueden optar a una formación adecuada.

No obstante, los empresarios que apuestan por contratar a estas personas "no tienen queja" y, en general, están "supercontentos con ellos".

Así, San Segundo aboga por concienciar a los empresarios sobre las posibilidades de estas personas y por que se ciñan a la ley que obliga a contratar a personas con discapacidad, sin embargo, muchos prefieren pagar una cuota por no hacerlo.

"Es una cuestión de sensibilización porque los empresarios cuando lo conocen, apuestan por ello", insiste el presidente.