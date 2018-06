Un pastor aragonés se enfrenta a un oso para salvar a su rebaño de ovejas

José María Cortinat, un pastor de 49 años de Huesca, se enfrentó este miércoles a un oso para salvar a su rebaño. Según ha contado, el animal estaba muy cerca del redil cuando el hombre acudió a encerrar al ganado. “Pensé que era un perro que se había colado en el recinto y corrí entre las ovejas, saltando varios terraplenes, hasta esa zona para sacarlo de allí”, ha contado a 'La Vanguardia'. Pero pronto se dio cuenta de que no era un perro, sino un oso. El pastor primero le gritó y silbó para ahuyentarlo, pero el oso se puso de pie a escasos cuatro metros. "No manifestó en ningún momento temor ni dio signos de estar asustado. Todo lo contrario, se mostró muy tranquilo y seguro”, afirma José María, pese a que los osos suelen ser muy asustadizos ante una presencia humana. El animal finalmente desisitó, se dio la vuelta, saltó el cercado, de 90 centímetros de altura, y se marchó. Además, José María tuvo el valor de sacar unas imágenes del oso justo en los instantes antes de que huyera.

"Lo tuve a solo cuatro metros. Cuando lo vi estaba husmeando, pero se me puso de pie y era más alto que una persona. Claro que tuve miedo. Mi primera reacción fue salir corriendo porque impone mucho, pero volví", ha asegurado el pastor también a 'El Mundo'. ¿Y por qué hizo fotos al animal? "Si no le hago fotos y lo cuento, nadie me hubiera creído", ha dicho con total sincieridad.

El mismo oso atacó la noche anterior el rebaño de otro ganadero del Valle de Castanesa, al que le mató una oveja. Tras el encuentro con el oso, el pastor se quedó un rato con sus ovejas y volvió a casa caminando durante unos cuarenta minutos. Después regresó hasta en dos ocasiones para para asegurarse de que no habían sufrido ningún otro ataque.