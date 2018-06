Padre de alumno afectado: "Es injusto, indignante y vergonzoso. Los padres no lo podemos permitir"

Javier Mateos es el padre de uno de los alumnos afectados por la repetición de la Evaluación de Bachillerato para Acceso a la Universidad (EBAU, antes selectividad) en la Universidad de Extremadura (UEx), al detectar 14 "accesos no autorizados" a su página web que podrían haber afectado a la confidencialidad de las pruebas.

El hijo de Javier solamente tiene que repetir el examen de Matemáticas, que "le había salido bien", según ha contado en 'La Linterna'. En su familia, ha afirmado, están "completamente indignados" porque "en Extremadura no se está hablando de buscar a los posibles responsables", sino que la cuestión "se zanja repitiendo la prueba".

"Eso no es justo, es indignante y vergonzoso. Los padres no lo podemos permitir", ha dicho Javier, que ha señalado como responsables a la UEx "y los que hayan cometido la trampa correspondiente". "Esto es como si cuando uno copia todos los demás tienen que repetir el examen", ha indicado este padre. Además, ha instado a "denunciar e intentar buscar a los responsables" y, a partir de ahí, "habría que ver si se convoca a los alumnos para volver a pasar lo que han pasado, que eso lo sabe cualquiera que haya hecho la selectividad". Javier incluso ha dejado entrever una sospecha por parte de otros padres como él: "Aquí no se ha hablado de denunciar. A ver si no va a haber hackeo... Los padres no sabemos qué pensar"

Además, ha denunciado que "estamos jugando con el futuro, el trabajo y las ilusiones de los niños". Por ello, ha llamado a otros padres y alumnos que vayan a las manifestaciones de este viernes en Badajoz y Cáceres.

Matemáticas, Latín y Fundamentos del Arte son las asignaturas que forman parte del primer bloque temático afectado, en cuyas pruebas estaban involucrados ayer 3.056 alumnos. Sus exámenes se repetirán el próximo 12 de junio.