Once muertos en carretera durante el fin de semana, dos de ellos motoristas

Madrid, 28 may (EFE).- Once personas han fallecido, dos de ellas motoristas, y doce han resultado heridas en nueve accidentes mortales ocurridos en las carreteras desde las tres de la tarde del viernes hasta las doce de la noche de ayer, ha informado hoy la Dirección General de Tráfico (DGT).,Durante la tarde del viernes no se produjo ningún accidente mortal, en tanto que el sábado perdieron la vida cuatro personas en cuatro siniestros y diez sufrieron heridas de diversa consideración.,En la jor