Un nuevo tratamiento previene la caída del pelo durante la quimioterapia

Un tratamiento especial previene la caída del cabello durante el tratamiento de la quimioterapia. Algunas quimioterapias como las Antriciclinas, provocan la caída del pelo casi al 100%, aunque los nuevos tratamientos algunas veces consiguen preservar el cabello. Para los primeros, es una herramienta que permite sobrellevar los efectos secundarios de los tratamientos que más preocupan a los enfermos oncológicos. La pérdida del cabello provoca un impacto psicológico demodeledor que afecta a la autoestima del paciente, así como a su vida personal, familiar y laboral. Incluso entre un 8 y un 10% de ellos se plantean no recibir quimioterapia por el miedo a perder el pelo.

Este tratamiento que se aplica con una máquina especial que se ha presentado hoy, provoca una hipotermia en el cuero cabelludo, a través de un líquido refrigerante con un circuito cerrado por donde circula. Se ajusta a la cabeza con otro gorro de neopreno. Se aplica cuando la paciente está siendo preparada para la infusión de quimioterapia, cuarenta minutos antes y durante 90 minutos después. Así durante todo el ciclo desde la primera sesión. El doctor Sergio Vañó, Tricólogo y cirujano capilar en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid explica que “la quimioterapia produce también daño sobre las células del funículo, y con esta refrigeración lo que se consigue es ralentizar ese proceso, disminuye el calibre de los vasos sanguíneos que evita que la quimio llegue a la raíz del pelo, disminuyendo el metabolismo del mismo. Tiene una efectividad de entre el 40 y el 80% , prácticamente no tiene efectos secundarios solo algunas molestias para la paciente como dolor de cabeza”.

Durante el tratamiento la paciente puede moverse, dormir, escuchar música o leer, incluso levantarse siempre que ese paréntesis no sea superior a ocho minutos. “Para los que estamos cada día luchando con este tipo de alopecias, este nuevo tratamiento es una gran satisfaccción”, explica el doctor Vañó.

El Doctor Gonzalez Arriva, Jefe de oncología Médica del Hospital San Carlos de Madrid, explica como “la respuesta al tratamiento dependerá de factores como la edad de la mujer y el tipo de tumor” y recuerda que “diferentes análisis clínicos han demostrado que este tratamiento no aumenta la incidencia de metástasis en el cuero cabelludo ni disminuye la eficacia de la quimioterapia”.

Carmen Yélamos psico-oncóloga, explica como perder el pelo para la paciente “es una experiencia traumática y estresante porque influye en nuestra uatoestima ya que simboliza la gravedad de la enfermedad y la visibiliza, creando para algunas mujeres un sentimiento de vergüenza, afecta a la identidad personal porque la sociedad reconoce la enfermedad”. Este tratamiento es efectivo en quimios de epirubicina, FEC, FAC, DOCETAXEL Y PACLITAXEL.

Dese el año 1997 este sistema se viene utilizando en el Reino Unido y en países nórdicos y desde 2012 se trabaja en su introducción en España. Lo comercializa Oncobel, y las máquinas son de la marca Paxman, las únicas certificadas por la FDA Americana, la CE entre otras.

En España sólo algunos hospitales privados lo ofrecen como parte del tratamiento aunque la paciente lo puede solicitar para ser aplicado en un hospital público. Los precios se ajustan dependiendo del tratamiento y en ningún caso aseguran superan el precio de una peluca de pelo natural. Si no es efectivo para la paciente, explica la doctora Yélamos, no se le cobra el tratamiento. Sólo se puede aplicar en tumores sólidos, no funciona con leucemias o linfomas y los niños tampoco pueden ser tratados con él.