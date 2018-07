Ningún hospitalizado entre los 60 inmigrantes del barco Open Arms

Ninguna de las sesenta personas rescatadas en aguas internacionales frente a las costas libias ha debido ser hospitalizada después de que todas ellas hayan desembarcado en el Puerto de Barcelona, según ha indicado el coordinador de la Cruz Roja en Cataluña, Enric Morist.

Morist ha señalado que "no hay nada preocupante" ni ningún ingreso hospitalario, que no había mujeres embarazadas y ha aclarado que los menores no acompañados que han llegado son tres.

"Vienen muy cansados, desorientados y preocupados", ha asegurado y ha informado de que de los tres menores no acompañados ya se está encargando la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), pues han sido los que se han desplazado con mayor celeridad.

Morist ha dicho que el traslado del resto de inmigrantes rescatados por el Open Arms -entre ellos, cinco mujeres y dos menores acompañados por sus familias- se iniciará con la mayor brevedad posible.

Ha afirmado que el desembarco se ha alargado hasta tres horas porque muchos inmigrantes se dirigían al personal que los ha atendido en árabe, por lo que se ha necesitado la colaboración de traductores.

Los últimos en abandonar el barco han sido los miembros de la tripulación, de quien Morist ha dicho que han hecho "un trabajo excelente".