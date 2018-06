Muere en su casa Sophie Gradon, Miss Reino Unido 2009

Sophie Gordon fue hallada muerta en su domicilio de Medburn, en Newcastle. "Aproximadamente a las 8.27 pm de ayer [20 de junio] la policía entró en una propiedad en Medburn, Ponteland, donde tristemente se encontró a una mujer de 32 años fallecida. Creemos que no existe ninguna circunstancia sospechosa en torno a su muerte. Se preparará un informe para el forense", ha informado la policía.

En 2009, la modelo saltó a la fama tras ser coronada Miss Reino Unido. Sophie Gradon se convirtió en una celebridad en la televisión inglesa por su participación en el reality show "Love Island", como la primera persona bisexual que entraba en el concurso. Su pareja aquel entonces ha querido despedirse de ella con unas emotivas palabras en Instagram.

"Sophie eres el ser humano más bello que jamás haya visto por dentro y por fuera te extraño tanto que ni siquiera puedo describirte con palabras. Eres mi ángel, mi alma gemela, te dedico mi corazón, soy tuyo y tu eres mía. Sé que estás a mi lado todos los días. Te amo bebé y tú eres la estrella más brillante en el cielo. Estaremos juntos de nuevo pronto. TE AMO CON TODO MI CORAZÓN", escribía.

Los representantes del programa en el que participó y la organización de Miss Reino Unido también ha querido mostrar su "profunda tristeza" por la noticia de la muerte, a la vez que expresaban sus más "profundas condolencias" y enviaban "todo su amor" a la familia y los amigos de Sophie.

The whole ITV2 and Love Island team are profoundly saddened to hear the news about Sophie, and our deepest sympathies and thoughts go to her family and friends.