Montserrat recrimina a Podemos uso electoralista de las víctimas de maltrato

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha pedido a Unidos Podemos que no utilice a las mujeres y a las víctimas de violencia de género "para hacer electoralismo" y le ha recriminado que defienda la igualdad como un "enfrentamiento ideológico" entre mujeres y sociedad.

Montserrat ha respondido en el Parlamento a una interpelación urgente solicitada por el grupo confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea "ante el bloqueo" en la puesta en marcha del pacto sobre violencia de género y de las políticas de Igualdad.

"No es una guerra de sexos, ni de ideologías, la igualdad no es patrimonio de nadie, es la gran diferencia entre ustedes y nosotros; no utilicen a las víctimas, ni a las mujeres, para hacer electoralismo porque así un país nunca crece, nunca evoluciona, ni progresa", ha señalado la ministra.

En este sentido, Montserrat ha insistido en que Podemos defiende la Igualdad "como un enfrentamiento ideológico" y el PP "como una transformación social que corresponde a todos".

La titular de Igualdad ha reiterado que las víctimas de violencia de género son una "prioridad" y por ello ha explicado que comparecerá próximamente ante la comisión de seguimiento del pacto para supervisar la puesta en marcha de las medidas acordadas.

La diputada de Unidos Podemos Sofía Fernández Castañón ha pedido explicaciones sobre el presupuesto del pacto para 2018 y le ha reprochado que no se hayan destinado por "financiación directa y finalista" los 120 millones acordados para las CCAA y ayuntamientos.

"De los otros 80 millones, no encontramos nada", ha señalado la parlamentaria, quien le ha pedido detalles sobre todo de los 40 millones destinados a Interior para implementar medidas del pacto.

Ha lamentado que "sólo hay palabras bienintencionadas cuando hay mujeres que a las que están matando" y ha acusado a la ministra de "no estar a la altura" de las mujeres de este país.

"Me temo que no es consciente, por lo que ha demostrado su ministerio, del momento histórico que estamos viviendo porque si no estaría batiéndose el cobre con el resto de ministros para dar cumplimiento al pacto, para cumplir con políticas feministas y para que vivamos sin miedo todas las mujeres", ha señalado.

La ministra ha recordado a la diputada de Podemos que "los demócratas" en España llevan 40 años reivindicando y trabajando por la igualdad. "Por si no lo sabe", ha dicho Montserrat, ya que le ha recordado que su partido "no tenía un escaño" en ese periodo.

"La igualdad es la llave para abrir mentes, esa igualdad no es mía ni tuya, es todos los españoles", ha concluido Montserrat.

En otra pregunta en el Pleno, la diputada de Podemos Aina Vidal ha apelado a la ministra a "salir de la madriguera" para dar respuestas al movimiento feminista.

"Su gobierno nos ha dejado más pobres y desiguales de lo que ya éramos", ha señalado Vidal, quien ha opinado que la reforma laboral del Gobierno "es profundamente machista porque invita a las mujeres a quedarse en casa planchando ropita".

Durante su intervención en el Congreso, Montserrat ha sugerido a Podemos que no le den lecciones de igualdad y de respeto a las mujeres cuando su líder, Pablo Iglesias, profirió expresiones como la referida a una periodista de que "le azotaría hasta que sangrara".