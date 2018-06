La mitad de los médicos de atención primaria desconoce que la gota es curable

La mitad de médicos no saben que la enfermedad inflamatoria crónica de la gota se puede curar, según datos de una encuesta realizada a 400 médicos de atención primaria de toda España.

Estos resultados han sido presentados hoy en la segunda jornada del vigésimo quinto Congreso de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) por su responsable del Área de Aparato Locomotor, Carlos Bastida, quien ha concluido que el conocimiento de esta enfermedad de los profesionales "no es adecuado".

Bastida ha explicado que la gota es la enfermedad crónica articular más prevalente en los varones, producida por el depósito de cristales de urato monosódico en las articulaciones a causa del exceso de ácido úrico durante largos periodos de tiempo y que provocan crisis agudas "muy dolorosas".

Los datos preliminares de este estudio han revelado que el 45 % de los encuestados no cree que la gota tenga consecuencias graves y el 66 % cree que esta enfermedad "solo" causa dolores agudos "cuando puede acabar destruyendo articulaciones", según ha explicado el doctor Carlos Bastida.

Además, solo el 19 por ciento de los médicos de atención primaria cree que se conseguirán eliminar los tofos que se crean en articulaciones y tejidos con el tratamiento, cuando lo cierto es que "el depósito de estos cristales es reversible mediante el tratamiento adecuado" y no solo instando a los pacientes a modificar sus hábitos.

Según Bastida, casi tres cuartos de los sanitarios encuestados creen que sus pacientes de gota están bien tratados, pero las dosis que utilizan están "muy por debajo de las cantidades efectivas" para tratar la enfermedad.

El responsable del Área de Aparato Locomotor de la SEMG ha asegurado que este desconocimiento se debe a la "infravaloración" de la patología, cuyos pacientes han registrado una estancia media de diez días en los hospitales y un coste medio de 10.000 euros.

El experto ha expresado que insisten a sus pacientes en que no coman carne, proteínas o que no beban alcohol, pero "la dieta no lo hace todo", por lo cual tienen que "ahondar más" en el conocimiento de la patología y saber dar una respuesta adecuada a sus pacientes.