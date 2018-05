La indignación sigue latente en las calles españolas una semana después de la sentencia contra los cinco miembros de la Manada , como lo demuestran las protestas que ha habido hoy en diversas ciudades españolas, entre ellas Madrid, donde miles de personas han expresado su repulsa por la decisión del tribunal.

Convocados por el Movimiento Feminista y bajo el lema "Stop a la cultura de la violación", los manifestantes, la mayoría mujeres, han recorrido esta tarde el centro de la capital española, desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad hasta el Tribunal Supremo.

La protesta se ha escuchado también en las calles de Galicia o Cantabria, donde se ha reivindicado una sociedad libre de machismo y se ha denunciado la complicidad social con las agresiones a las mujeres, en distintos ámbitos sociales y profesionales, también en los de la música y el cine.

En Madrid, la manifestación ha arrancado a las siete de la tarde frente al ministerio, donde los manifestantes han coreado consignas y han exhibido pancartas moradas, en protesta por los "abusos patriarcales".

A lo largo del recorrido, vigilado en todo momento por un amplio dispositivo policial, se han ido uniendo más manifestantes, que han cortado el Paseo del Prado desde el Ministerio hasta la Plaza de Cibeles y, desde este punto, hasta la Plaza de la Villa de París.

La marcha ha estado encabezada por una gran pancarta con el lema "Se acabó la cultura de la violación. La calle, la noche, también son nuestras", y durante todo el recorrido se han coreado consignas muy repetidas estos días como "No es no, lo demás es violación" y "Si no dice sí, también es violación".

"Yo sí te creo", "No es un caso aislado, se llama patriarcado", "Vergüenza", "No tenemos miedo", "No es casualidad que uno de ellos sea militar" y "Justicia de mierda, se la está juzgando a ella", han sido algunos de los mensajes escritos en banderas y pancartas.

Ballesteros

La protesta ha terminado frente al Tribunal Supremo, donde portavoces del Movimiento Feminista han leído un manifiesto en el que han exigido la integración de la perspectiva de género "de manera real en todas las instituciones", así como "el fin de la apropiación propagandística de sus reivindicaciones con fines electoralistas".

El Movimiento Feminista, que anuncia que "mantendrá la acción", insiste en que las protestas "son efervescentes" y recuerdan que se gestaron días antes de que se conociera la sentencia, cuando se decidió crear "una red social" en solidaridad con la víctima, ya que se preveía que el fallo judicial "no iba a ser el esperado".

El pasado 26 de abril, el mismo día en que se conoció la polémica sentencia que condenaba a nueve años de prisión a los miembros de la Manada por abusos sexuales y no por violación, comenzaron las manifestaciones, la primera de ellas frente a la Audiencia provincial de Navarra, al mismo tiempo que se leía el fallo.

Ballesteros

Horas después continuó en decenas de ciudades de toda España, en las que miles de personas se congregaron para mostrar su rechazo a la decisión judicial, que contó con un voto particular que exculpaba a los procesados.

La celebración del 2 de mayo en Madrid fue otra de las fechas elegidas por el Movimiento Feminista para continuar con las protestas y centenares de personas se congregaron en la Puerta del Sol, donde abuchearon a las autoridades durante el desfile militar.

La indignación por la sentencia también se ha dejado oír fuera de España. Si el pasado domingo fue París el escenario elegido por unas 200 personas para mostrar su rechazo a la decisión judicial, este viernes han sido diversas localidades australianas las que han acogido concentraciones de repulsa al fallo.