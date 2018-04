El mensaje de apoyo a la víctima de La Manada por parte de unas monjas carmelitas

Las Carmelitas Descalzas de Hondarribia (Guipuzcoa) han decidido sumarse a la fuerte indignación social que ha desatado la sentencia de ‘La Manada’, que condena a sus cinco miembros a un delito de abuso pero les absuelve de la acusación de agresión sexual, a través de una publicación en Facebook en la que muestran su total apoyo a la víctima.

”Nosotras vivimos en clausura, llevamos un hábito casi hasta los tobillos, no salimos de noche (más que a Urgencias), no vamos a fiestas, no ingerimos alcohol y hemos hecho voto de castidad. Es una opción que no nos hace mejores ni peores que nadie, aunque paradójicamente nos haga más libres y felices que a muchos”, afirman en la red social.

”Y porque es una opción libre, defenderemos con todos los medios a nuestro alcance (este es uno) el derecho de todas las mujeres a hacer libremente lo contrario sin que sean juzgadas, violadas, amedrentadas, asesinadas o humilladas por ello. Hermana, yo sí te creo”, añade la entrada.

La hermana Patricia también ha señalado en una entrevista en Radio Euskadi que “no se puede aceptar que se cometa una atrocidad de éstas y la que sea juzgada, condenada y humillada públicamente sea la víctima”. Asimismo, ha asegurado que también las monjas “forman parte de esto, en primer lugar por ser mujeres, y por todas las mujeres que nos rodean y nos importan, y simplemente por ser personas”. “Esto no es una guerra entre hombres y mujeres. Esto es algo que no se puede admitir, no se puede aceptar que se cometa una atrocidad de éstas y la que sea jugada, condenada y humillada públicamente sea la víctima”, ha concluido.