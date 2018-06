Mejora el estado de la conciliación en España pero la sociedad no lo percibe

El camino de la conciliación es largo y probablemente tortuoso, sin duda, pero las cosas están mejor que hace unos años. El II Barómetro de la Conciliación elaborado por la Fundación más Familia (https://www.masfamilia.org/), pone de manifiesto que las mejoras han sido tanto a nivel social como empresarial. Para ello lo divide en supraindicadores que demuestran donde nos encontramos. Muy destacable es por ejemplo la mejora en la igualdad de oportunidades. La empresa también ha ganado terreno en la diversidad laboral y en la gestión de la conciliación, aunque se retrocede de forma leve en la responsabilidad social y en reputación corporativa.

De esas noventa variables que analiza, casi sesenta han mejorado en los tres últimos años y suponen una gran radiografía de la sociedad española. Una sociedad que se enfrenta a un descenso de la natalidad, a un aumento de los problemas en los más jóvenes como los casos de bullying (1.117 casos en 2017), consumo de alcohol o violencia de género. Todas estas variables son muy importantes a la hora de influir en la conciliación y sobretodo planificarla, ya que la resolución de conflictos ante estos indicadores en la mayoría de los hogares necesitan entre otras cosas por ejemplo, de flexibilidad horaria.

En diversidad las cifras mejoran teniendo en cuenta que el indicador de personas con discapacidad asciende un 8'5%. Los permisos de paternidad aumentan un 8'2%, así como las mujeres directivas que se incrementan en 3'8%. Son variaciones moderadas que sin embargo se interpretan hacia la senda alcista. Roberto Martínez es director de índice EFR de la Fundación Más familia: “La mejora se produce en el subíndice empresarial y social, es una mejora muy transversal de los 90 indicadores, con una tendencia muy buena y claramente alcista”.

Sin embargo, a pesar de los buenos datos, la sociedad dibuja un panorama negro cuando se les pregunta por la opinión que les merece la conciliación en España. Según Martínez esto se debe a que “los españoles nos comparamos en lo mejor con los nórdicos, en sus políticas publicas de la conciliación, y eso no puede ser. Los poderes públicos deben dar un paso adelante y diseñar un modelo de conciliación propio, en España hay una ausencia de modelo y no se puede mantener por más tiempo”. España necesita un modelo de conciliación, que los expertos coinciden no es exclusivo de las mujeres. La conciliación no es femenina y dejará de serlo cuando la sociedad comience a hablar de corresponsabilidad.

Ahora los españoles saben lo que es la conciliación y con esta percepción negativa demandan servicios y mejoras. Las empresas se enfrentan a grandes demandas, desafíos y expectativas como se ha constatado en la posterior mesa redonda tras la presentación de estos datos. Por un lado la empresa, representada por Carlos Morán responsable de recursos humanos de CEPSA y por Susana Moreno, Jefe del Departamento Diversidad y Políticas sociales de Fundación ONCE y Grupo Illunion, ha visibilizado el esfuerzo que hacen por adaptarse a estas demandas. Demandas que cada día recoge Laura Baena en el Club de las Malasmadres, una comunidad activa que reivindica el “Yo no renuncio”. Demandas de las que se hace eco Cristina Villanueva como presentadora de la edición fin de semana de Informativos en la Sexta. Juntos han analizado las fortalezas de la corresponsabilidad, concluyendo que es un trabajo al unísono de empresas, sindicatos, sociedad, gobierno, con leyes, con medidas pero sobretodo con personas que crean y trabajen por lo mismo: equilibrio, entrega y flexibilidad.

Desde la Fundación más familia ven necesario lanzar un mensaje optimista a la sociedad, porque aseguran "estamos en la senda adecuada".