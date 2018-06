Media Luna y Cruz Roja llaman a colaboración en las crisis de los migrantes

El secretario general de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, Elhadj As Sy, ha advertido hoy de que los movimientos migratorios van a seguir durante años y es necesario gestionarlos "en colaboración".

Elhakj As Sy se ha desplazado hasta Valencia para acompañar al dispositivo puesto en marcha por Cruz Roja Española para la recepción y primera atención de los 630 migrantes que llegarán mañana a bordo de tres barcos, uno de ellos el Aquarius.

"Sin la labor de SOS Mediterranee y Médicos Sin Fronteras ahora no habría migrantes vivos (del Aquarius)", ha señalado y ha agradecido al Gobierno de España que en unos "momentos en los que otros están rechazando y mirando hacia otro lado, les está acogiendo y dando la bienvenida".

As Sy ha destacado que la Cruz Roja Española ha atendido en una década a 200.000 personas migrantes y es "un ejemplo de trabajo con otras organizaciones y con el Gobierno de una acción humanitaria basada en los principios".

Proteger y acompañar a las personas migrantes desde sus lugares de origen, en tránsito y también en el destino "es un lema de la Federación, independientemente de su estatus legal, porque no creemos que una personas tenga que ser ilegal", ha dicho para destacar las 190 sociedades españolas que trabajan en este objetivo común.

"Nuestro trabajo no se puede hacer en solitario, requiere colaboración con otras entidades y gobiernos", ha dicho el dirigente para añadir que hay ejemplos de sociedades nacionales que "trabajan con migrantes pero se encuentran con obstáculos".

Ha confirmado el compromiso de la organización porque a su juicio "es un problema que haya que solucionar, sino una situación que hay que gestionar, el movimiento migratorio va a seguir año y hay que gestionarlo en colaboración".

"Si no hay paz y desarrollo en otros países no conseguiremos avanzar", ha dicho para destacar que hay personas que vienen a Europa "por lo que representa de valores y buscan solidaridad y apoyo, y no ofrecérselos es una traición a lo que representa Europa y los valores que siempre que han tenido".

Ha lamentado que en los países europeos no haya una "plataforma o un enfoque común" en este sentido, y por ello, ha dicho, "aprecio el gesto hecho por el Gobierno español".