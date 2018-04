Manuel Valls y los nacionalismos abren los XXXI Cursos de Verano Complutense

CURSOS VERANO

Madrid, 24 abr (EFE).- El exprimer ministro francés Manuel Valls, que participará en el curso "Patrias, Naciones y Nacionalismos", inaugurará el próximo 2 de julio, junto al escritor Mario Vargas Llosa, la XXXI edición de los Cursos de Verano Complutense.,Carlos Andradas, el rector de la Universidad Complutense, ha explicado hoy en rueda de prensa que la programación de este verano reduce el número de cursos para que no se dupliquen algunos temas pero no la calidad de los contenidos.,Habrá un to