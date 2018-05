Maduro anuncia que demandará a Antena 3 por parodiarle en 'Cuerpo de élite'

No es la primera vez que el presidente venezolano, que se va a perpetuar en el cargo hasta el año 2025, al ser reelegido este 20 de mayo en unos comicios marcados por la alta abstención y las acusaciones de fraude por parte de la oposición, carga duramente contra los medios de comunicación de España, en especial, contra las cadenas de televisión.

Esta vez sus acusaciones no se refieren a como se ha contado su victoria en las urnas sino a una parodia que sobre su personaje hicieron en una serie de Atresmedia, 'Cuerpo de élite'.

"Ahora hay una serie en Antena 3 donde aparezco yo como protagonista. Es una cosa increíble, ¿verdad?", dice Maduro para, a continuación, ir más lejos, "voy a cobrar derechos de autor a Antena 3 por estar metiéndome en una serie. Les voy a demandar, por meterme a mí en una serie, a Nicolas" y eso que al presidente venezolano, la serie le parede "muy divertida".

"En España soy más famoso que Mariano Rajoy" ha vuelto a insistir Maduro, que presume de protagonizar más noticias que el presidente del Gobierno español. Pero a la misma vez se queja del tratamiento que recibe: "Pero pregúntense ustedes, ¿por qué tanta obsesión con Venezuela y Maduro?¿Por qué no tienen esa obsesión con los problemas de su propio país?".

Por otra parte, no es la primera vez que carga contra Antena 3, así hablaba de la cadena de televisión tras la emisión del documental 'Venezuela al límite'

En ese afan que le lleva a creerse protagonista y perseguido por el resto del mundo, con ausencia de autocrítica, Nicolás Maduro asegura ante un grupo de observadores internacionales: "en el mundo no cesa la agresión contra mí. Estos días he visto un documental en el que un periodista preguntaba por las calles de distintas ciudades españolas, ¿cúal es el nombre del Presidente de Venezuela? Y todos contestaban Maduro, Maduro, Maduro; y nadie se sabía el nombre del Presidente de Portugal y eso que hace frontera. Me parece increíble porque soy un simple obrero, un conductor de autobús".l