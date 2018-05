Los médicos de familia reivindican su especialidad y piden más profesionales

Los médicos de familia han reivindicado hoy su especialidad como líderes de la atención primaria y han pedido más profesionales por habitante en el Congreso de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), que desde hoy y hasta el sábado se celebra en Barcelona.

Ante los 2.500 facultativos de toda España que participan en el encuentro, el presidente de la semFYC, Salvador Tranche, ha destacado en la inauguración el papel polivalente de los médicos de familia.

"No somos ni queremos ser pediatras, somos médicos de familia que atendemos niños cuando lo requieren; no somos urgenciólogos, pero atendemos urgencias y emergencias; no somos paliativistas, somos médicos de familia que acompañamos a los pacientes en el último tramo de su vida", ha resumido Tranche en el acto inaugural.

En la 38º edición del encuentro, la Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria (CAMFiC) es la que ejerce como anfitriona, cuyo presidente, Antoni Sisó, ha lamentado que España sea "el país europeo con menos médicos de familia por cada 10.000 habitantes".

"En Europa hay 9,7 por cada 10.000 habitantes: en España, 7,6 y en Cataluña, 7,2; reclamamos más médicos de familia por habitante, debemos acercarnos a la media europea", ha destacado Sisó.

Para el presidente de la CAMFiC, la medicina de familia vive "momentos de crisis", ya que en 1996 "había 4.400 plazas MIR y 1.800 médicos de familia" y 22 años más tarde "hay las mismas plazas MIR, mientras que han aumentado el resto de especialidades".

Sin embargo, ha considerado que ésta no es la única crisis de esta especialidad, a la que a su juicio hay que sumar "las leyes que matan", en referencia al Real Decreto 16/2002, que "excluye a inmigrantes sin papeles" y que "ha aumentado un 15 % la mortalidad de la población afectada".

También Tranche ha criticado este Real Decreto, que ha tildado de "agresión", porque "ha transformado el sistema nacional de salud en una aseguradora".

Los coordinadores del Comité Organizador y del Comité Científico del congreso, Yolanda Ortega y Albert Casasa, respectivamente, han defendido "la cobertura universal, con papeles o sin papeles". "Somos médicos de personas", han recalcado.

Entre otros retos de la medicina de familia, el presidente de la CAMFiC ha pedido "un gran pacto de salud", ante un contexto de "envejecimiento y aumento de la cronicidad, pero también con avances tecnológicos y ciudadanos más informados".

El congreso de la semFYC pretende abordar algunos de los principales retos a los que se enfrenta la medicina de familia, entre los que se incluyen el aumento de las enfermedades crónicas y la aplicación de las nuevas tecnologías en los ambulatorios.

Para ello, a través de talleres y charlas y a lo largo de estos tres días, el programa tratará vías para dar estabilidad y aumentar la competencia de un sistema sanitario que se puede ver superado por la creciente presencia de necesidades paliativas en los pacientes afectados de cronicidad compleja y enfermedades avanzadas.

Este colectivo representa el 5 % de la población atendida por el sistema sanitario y consume, según datos del congreso, cerca de la mitad del presupuesto en salud.

En los ejes vertebradores de este encuentro nacional también destaca la aplicación de las nuevas tecnologías en los ambulatorios, como el uso de telemedicina como medio de apoyo y seguimiento de pacientes crónicos y aplicaciones móviles que pueden beneficiar la autonomía del paciente.

La tecnología también está entrando en la consulta de la medicina de familia, con recetas electrónicas, ecografías o historiales clínicos digitalizados.

Según datos de la semFYC, el uso de ecógrafos en la atención primaria reduce las derivaciones de los pacientes hasta un 80 %, aumentando así la capacidad resolutiva en una primera consulta.