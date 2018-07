Los flotadores de unicornios pueden ser peligrosos en las playas

Son el accesorio de moda en las playas británicas este verano y el artículo más buscado para pasar un día en las costas, sobre todo en las del sur, del país. Se trata de los flotadores hinchables con forma de unicornio y que se han convertido en un verdadero quebradero de cabeza para los guardacostas. Todo después de que en las últimas semanas decenas de personas, hasta 15 en un día, hayan tenido que ser rescatadas después de que estos accesorios se desviaran y arrastraran mar adentro a sus dueños sin que estos pudieran hacer nada para evitarlo.

Una moda que ha despegado sobre todo en redes sociales. Instagram está plagado con miles de imágenes de personas bañándose con estos flotadores que cuestan entre 20 y 65 libras y, que, según los vendedores de este producto, han aumentado su popularidad gracias al reality show británico Love Island. En él, todo un fenómeno de masas en el país, sus concursantes lo han usado en varias ocasiones y no han sido los únicos, se le ha unido, además, los jugadores de la selección inglesa de fútbol que actualmente están compitiendo en el Mundial de Rusia. Algunos de ellos fueron fotografiados con varios de estos hinchables compitieron en una carrera improvisada en la piscina de su complejo hotelero situado cerca de Moscú.

Sin embargo, las autoridades y equipos de rescate marítimos advierten: el problema está en utilizarlos en el mar. La Agencia de Guardacostas de Reino Unido ha tenido que emitir una advertencia para que se usen solo en piscinas y no en las playas.

“Las condiciones de la marea, el viento y cualquier cambio en el clima pueden llevarlos más allá de las zonas de baño seguras” asegura Piers Stanbury, director ejecutivo de esta agencia. En su advertencia señala, además, que pueden ser letales "Por favor, no los uses. No los lleves a la orilla del mar. Los inflables solo deben usarse en piscinas, no en la costa, allí pueden pasar rápidamente de ser divertidos a ser potencialmente letales".

Una alerta que ve la luz después de que este lunes los guardacostas tuvieran que rescatar hasta a 15 personas, en apenas unas horas, que se internaron en el mar y que eran incapaces de regresar a la orilla. Una de ellas, una mujer de avanzada edad, utilizaba uno de estos flotadores en las playas del sur de Inglaterra cerca de la Isla de Wight cuando llegó a alejarse a más de 400 metros de la costa alcanzando una importante vía de navegación utilizada por barcos de pasajeros y embarcaciones militares. El equipo de rescate, compuesto por varias lanchas y un helicóptero, tuvo que intervenir para sacarle de la que es “una de las rutas marítimas más concurridas del mundo”. Afortunadamente, aseguran, una persona que navegaba en kayak avistó a la mujer a distancia y alertó a las autoridades.

La moda por este tipo de flotadores ha llevado a los fabricantes a crear accesorios de este tipo cada vez más elaborados. No solo triunfa el que simula un unicornio, si no que flotadores con forma de donut, de flamenco, de cisne o, incluso, una pequeña isla tropical con palmeras son los artículos más vendidos este verano. No en vano, estos productos han aumentado su venta, según las empresas que los fabrican, hasta un 172 por ciento en las últimas semanas.