El 97% de los españoles respiró aire contaminado en 2017

El 97 por ciento de los españoles y el 88 por ciento del territorio nacional estuvieron expuestos en 2017 a niveles de contaminación superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Así se desprende del informe anual de calidad del aire elaborado por Ecologistas En Acción con datos de 800 estaciones medidoras en 127 zonas de España y por primera vez en 28 puertos del Estado.

El informe señala a 17 provincias de Andalucía, Asturias, Cataluña, Galicia, Comunidad de Madrid, Murcia, Castilla-La Mancha y Canarias como las más contaminadas, así como los puertos de A Coruña, Alicante, Almería, Avilés, Barcelona, Cartagena, Gijón, Santander y Tarragona. También superaron todos los contaminantes los niveles recogidos en las legislaciones europea y española -menos estrictos que los recomendados por la OMS- con incumplimientos nuevamente en Madrid y Barcelona, así como en otro medio centenar de ciudades.

En este sentido, Miguel Ceballos, coordinador del informe, ha lamentado que la Comisión Europea retirara la sanción impuesta a España por superar los niveles de contaminación, ya que tanto Madrid como Barcelona, cuyos planes favorecieron el dictamen favorable, "vienen incumpliendo desde 2010". En su opinión, con esta decisión "no queda otra que aplicar las medidas contenidas en dichos planes y cumplir cuanto antes", aunque ha recordado que "hay incertidumbre por la falta de consenso político en ambos ayuntamientos". Ecologistas En Acción recuerda que las elevadas temperaturas y la prolongada sequía del pasado año contribuyeron al incremento de la contaminación, y el fuerte calor primaveral y estival disparó los niveles de ozono en buena parte del territorio, salvo en la cornisa cantábrica y Canarias. "El efecto del cambio climático es evidente y ya no se refleja cada ciertos años, sino que se repite a menudo y nos tendremos que acostumbrar a que el tiempo no ayude demasiado a partir de ahora a mejorar los índices de contaminación, sobre todo en las ciudades", ha recordado Ceballos.

Pero el año 2017 fue el segundo, después de 2015, en que la contaminación atmosférica aumentó desde el inicio de la crisis económica, lo que indica que "a los condicionantes climáticos se suma el mayor consumo de los combustibles fósiles derivado del cambio de ciclo económico".

El principal contaminante de las áreas urbanas fue de nuevo el dióxido de nitrógeno, que afectó a once millones de personas en Madrid, Barcelona, Bilbao y Granada, mientras que las partículas en suspensión, "el contaminante más grave", afectaron a un millón y medio de personas. En suma, 45 millones de españoles respiraron en 2017 aire contaminado, la causa, según Ceballos, "de 30.000 fallecimientos prematuros, cientos de miles de ingresos hospitalarios y millones de bajas laborales cada año".

Para Juan Bárcena, responsable de Calidad del Aire de Ecologistas En Acción, "hay cierto optimismo" en relación a la aplicación de medidas para mejorar la calidad del aire en las ciudades, porque "cuando se han hecho planes de movilidad la ciudadanía los ha acogido con razonable aceptación". En su opinión, "si el problema se explica, la gente responde, pero hace falta voluntad política para reconocer que la adopción de medidas es una prioridad", porque "si no hacemos cosas, la contaminación irá a más, tanto por efecto del cambio climático como por las emisiones".

La ONG ha reclamado además medidas que favorezcan el uso del transporte público y la bicicleta, así como la reducción drástica de la actividad en las centrales térmicas y el apoyo a las energías renovables. En relación al tráfico marítimo, Ecologistas En Acción ha instado a España a "promover un área de control de emisiones para todo el Mediterráneo occidental que obligue a los buques a transitar con combustibles más limpios". Miguel Ceballos ha asegurado que "hemos comprobado que el ozono está aumentando en el litoral en los últimos años por el aire contaminado que llega desde el mar a la costa", con la consiguiente repercusión sobre el turismo vacacional.