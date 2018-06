Las personas con discapacidad, en contra de la eutanasia

Políticas de apoyo en favor de la vida frente a la muerte. Es lo que solicita FAMMA, la Federación de Asociaciones de personas con discapacidad, después de que este martes el Congreso ha respaldado la toma en consideración de una proposición de ley del PSOE para regular la eutanasia como un nuevo derecho individual y efectivo que se convierta en una prestación en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud.

Javier Font, el presidente de la Asociación, se pregunta quién puede tener la capacidad de decidir sobre si una persona tiene que vivir o no. "Una ley que puede dejar resquicios y que no se sabe muy bien hasta dónde puede llegar exige responsabilidad política y ayudas para evitar que se llegue a situaciones como las que vivió Ramón Sampedro. ¿Quién no desearía la muerte, si solamente ve un techo y una ventana durante una vida? ¿Alguien cree que con más apoyos y salidas hacia este tipo de casos, una persona puede desear su muerte?", se ha preguntado.

Otra derivada negativa, explica, es poner a las personas con discapacidad en el debate social, porque millones de ellas, dice, son muy felices a pesar de su situación y de las pocas ayudas que reciben. Recuerda que jamás nadie ha planteado terminar con su vida en la organización. En palabras de Javier Font: “Nunca jamás, a esta organización ha llegado el caso de una persona que pida información para ver como terminar con su vida y si, por el contrario, miles de llamadas que se reciben en favor de la vida a través del aumento de los servicios asistenciales, de protección de sus derechos fundamentales y, en definitiva, de todo aquellos que mejore su calidad de vida"

Integración en el empleo ordinario, la adaptación de las viviendas, la eliminación de barreras o la figura del asistente social son solo algunas medidas de acción positiva en favor de la vida.