Las apps que debes descargarte este verano antes de desconectar tu móvil

Las vacaciones de verano son, sin duda, las más esperadas del año para quien las puede disfrutar. Los destinos más habituales, o los más afamados, son los de playa. Hay quien, aun en vacaciones, desconecta de todo menos del móvil. Para ellos, pero también para los que dejan el teléfono en el hotel o el apartamento, les recomendamos unas aplicaciones muy útiles para disfrutar del Sol y del baño con todas las de la ley.

Banderas Azules: España es el país con más distintivos de este tipo en sus playas. Significa que somos el país con más número de playas con una conservación y unos servicios de calidad óptima. Este año son casi 700 en nuestras costas, así que qué mejor que disfrutarlas. Los usuarios de iPhone pueden descargarse la aplicación móvil oficial llamada 'Banderas Azules', desarrollada por la organización internacional que las otorga. La búsqueda de la playa puedes hacerla según su nombre, según la costa donde está, la provincia... También puedes conocer detalles de seguridad (color de bandera), comodidades como aseos, duchas, alquiler de hamacas, chiringuitos; y accesibilidad: para discapacitados, deportes adaptados, rampas, pasarelas...

Para quien tenga un teléfono Android, existen dos apps que dan información sobre banderas azules, que aunque no son oficiales, sí están bien valoradas por los usuarios. Son 'Banderas Azules', con información de playas de varios países, y 'Banderas azules playas', práctica para España.

iPlaya: ¿Eres de los que miras varias páginas del tiempo en Internet, además de en la tele, para hacerte una idea de si mañana hará día de playa? Olvídate de eso con 'iPlaya'. Es la mejor opción para saber la meteorología exacta de la playa a la que quieres ir: si hace sol o no, si hace viento, oleaje, si el agua está fría...

Chiringuiteros: Una vez en la arena, te apetece una caña o un buen tinto de verano, pero no sabes a qué chiringuito ir para no pagar un auténtico dineral por algo tan básico. Tu opción es 'Chiringuiteros', una idea colaborativa que ya el año pasado unió a 700 de estos establecimientos. Desde allí sus propietarios gestionan su propia aplicación móvil, y el usuario puede acceder a la información del local, descubrir de cuál está cerca, buscar por nombres y etiquetas... La app permite también guardar los favoritos en listas.

iMedJelly: Te encanta la playa, pero le tienes pánico a las medusas. No es de extrañar. Su picadura escuece, y mucho. Para saber si en tu destino estos animalitos rondan por sus aguas bájate 'iMedJelly'. No solo te informa de si hay o no medusas en esa playa, sino también del tiempo.